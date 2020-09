Esta artista recoge flores y plantas para crear hermosos retratos efímeros de aves

La naturaleza tiene todo lo que necesitas para crear; ¡solo hay que saber dónde buscar! La artista Hannah Bullen-Ryner es una prueba de que, con un buen ojo y atención a los detalles, es posible crear obras espectaculares con elementos naturales. Bullen-Ryner reúne y acomoda ramas, hojas, pétalos de flores y bayas para crear pequeños retratos de pájaros que tienen una existencia fugaz.

El trabajo de la artista tiene una sensación pictórica, ya que cada elemento es como una pincelada. Con una visión como esta, no debería sorprendernos que Bullen-Ryner comenzara su práctica artística como pintora y fotógrafa. Sin embargo, al dirigir su creatividad al bosque, descubrió una comodidad sin igual. “Encontrar el land art me ha permitido combinar mi arte y mi conexión con la tierra, tal como lo necesitaba mi alma”, le dice a My Modern Met. “Como madre a tiempo completo de niñas gemelas de (casi) tres años y alguien que sufre de ansiedad, mi arte es mi tiempo de tranquilidad, mi paz”.

Cada una de las piezas de Bullen-Ryner se compone materiales de origen local. Nada está pegado o amarrado, lo que significa que su trabajo puede durar solo unos minutos antes de que las partes comiencen a volar con la brisa. Pero, ¿por qué elige trabajar de esta manera? “La gente a menudo me pregunta por qué no hago algo más permanente o dicen que es una pena que sea temporal”, comparte Buller-Ryner. “Pero para mí, naturaleza efímera de lo que hago se ha convertido en una terapia para mi alma. Puedo dejar todas mis ansiedades, mis miedos, todo el caos de mi cerebro y convertirlo en algo hermoso para honrar a la Madre Naturaleza. Tomo algunas fotos y luego camino o me voy en bicicleta, dejándolo todo atrás y sintiéndome más tranquila, más conectada y con la mente más clara”.

La artista Hannah Bullen-Ryner reúne ramas, hojas y bayas para crear retratos efímeros de aves.

Hannah Bullen-Ryner: Sitio web | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Hannah Bullen-Ryner para reproducir estas imágenes.

