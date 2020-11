Artista libanesa crea una poderosa escultura con los escombros de la explosión de Beirut [Entrevista]

En agosto de 2020, una enorme explosión en el puerto de Beirut causó daños en gran parte la ciudad. El incidente, que dejó más de 200 muertos y 6,500 heridos, ocurrió casi un año después de las protestas que pedían el fin del sectarismo en Líbano. La artista Hayat Nazer, quien está muy involucrada en la revolución, utilizó escombros de la explosión para construir una poderosa escultura que representa el dolor de la nación. La pieza es la más reciente en una serie de esculturas inspiradas en las manifestaciones, que han elevado los problemas del país a un escenario internacional.

Aunque muchas de sus esculturas–hechas de materiales reciclados–fueron destruidas por activistas en favor del gobierno, Nazer no se detuvo. De hecho, su deseo por crear piezas que conecten a las masas siguió creciendo y ha culminado con esta escultura de una mujer de pie en el puerto. Aunque la escultura ha sido movida por miedo a que sea destruida, Nazer tiene la esperanza de que con el apoyo financiero adecuado podrá crear un monumento permanente aún más grande para todos aquellos que fallecieron o resultaron heridos en la explosión.

Tuvimos la oportunidad de hablar con esta artista libanesa sobre lo que la motivó a crear esta obra, el simbolismo de su pieza y el papel del arte en una revolución. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Qué te inspiró a crear estas esculturas?

Solía ​​trabajar con las Naciones Unidas, pero dejé mi trabajo para ser artista porque sentí la necesidad; no era el deseo, sino la necesidad, de pintar y hacer arte. Así que dejé mi trabajo alrededor de 2016 o 2017. Empecé a pintar y vendí algunas pinturas en varios países. Luego, durante la revolución, salí a la calle el primer día e hicimos todo lo que pudimos, pero luego sentí que necesitaba expresar más, hacer más. Y la mejor forma de expresarme es a través del arte.

Vi a unos tipos, algunos manifestantes progobierno, que vinieron y rompieron nuestras carpas, las carpas de los manifestantes, en la Plaza de los Mártires. La gente había puesto las tiendas rotas bajo el Puño de la Revolución. Entonces se me ocurrió la idea de crear un fénix con las carpas rotas porque no podía soportar ver cosas relacionadas con la revolución rotas. No quería que nos destrozaran. Quería luchar a través del arte. Nunca antes había hecho ninguna escultura en mi vida. No sabía cómo hacerlo, pero tenía muchas ganas de hacerlo.

(continúa) Después, el Día de la Independencia, me desperté y vi que unos hombres en favor del gobierno vinieron y quemaron el Puño de la Revolución porque quieren acabar con nuestra revolución. Entonces me dije a mí misma: “Hoy nacerá el fénix y se levantará”. Así que salí a la calle, fui a la Plaza de los Mártires y comencé a quitar el metal. Entonces la gente —porque era el Día de la Independencia y era un día feriado—que había venido de todo Líbano para participar en una protesta comenzó a preguntarme: “¿Por qué estás quitando el metal? ¿Qué vas a hacer?”. Les dije que quería construir un fénix con él porque un fénix es un pájaro que cada vez que lo queman, se levantará de sus propias cenizas. Entonces, de repente, la gente empezó a ayudarme a construir el fénix: ancianos, jóvenes, niños, mujeres, hombres de todo el Líbano. Todas las religiones, sectas, todas los estratos, de la mano, me estaban ayudando sin saber los nombres de los demás.

Construimos el fénix juntos y se convirtió en un gran símbolo de la Revolución. Recibió mucha atención y cobertura de los medios y todos se estaban tomando fotografías junto a él; incluso hubo turistas que vinieron a Líbano para participar en la Revolución y tomar fotografías del fénix. Pero hace unos días, esa gente a favor del gobierno rompió y quemó el fénix. Rompieron sus alas y se robaron su cabeza, lo que en realidad me rompió el corazón. Esa fue la primera escultura que hice. Mucha gente lloró mientras lo construíamos porque era muy emotivo, y mucha gente lloró y me llamó cuando fue destruido.

¿Cómo fue el proceso de recopilar el material para crear la escultura del puerto?

Detuve todo cuando ocurrió la explosión. Salí a la calle y comencé a llevar colchones, carpas, comida, todo lo que pude juntar para ayudar a las personas afectadas por la explosión. Y eso es lo que hice al principio. Luego comenzamos a limpiar las casas de la gente y las calles para que la gente pudiera volver a sus viviendas porque estaban llenas de vidrios rotos, muebles rotos y todo. Entonces pedí voluntarios en mi Instagram. Mucha gente se me unió y fuimos a limpiar casas. No quería tirar los escombros. Lo empaqué en bolsas y me lo llevé a mi casa, que también es mi taller.

¿Puedes describir algunos elementos de los que está hecha?

Había comenzado una escultura de una mujer antes de la explosión. No sabía por qué la estaba haciendo, pero ya la estaba haciendo. A veces no sé por qué hago ciertos proyectos. Y luego, después de hacerlos, descubro por qué los hago. Y, ya sabes, Beirut ha sido destruida muchas veces. No es la primera vez, así que sentí que la lucha debería ser parte de la creación de la escultura de la mujer y sentí que Beirut es una mujer. Y para mucha gente, Beirut es una mujer y es una mujer hermosa.

Entonces comencé a crear la escultura con los escombros. Quería que se viera hermosa porque Beirut es hermosa, pero tenía que mostrar el dolor de los que murieron y de los que resultaron heridos. Había una delgada línea entre hacerla lucir hermosa porque Beirut es hermosa. Beirut es tan hermosa que todos quieren un pedazo de Beirut. Y eso es lo que pasa cuando una mujer es tan hermosa y todo el mundo la quiere y a veces eso le causa dolor. Eso es lo que le pasó a Beirut. Si ves su cara, está herida; sus piernas están hechas de vidrio roto, su vestido está hecho de metal roto y cobre que también encontré. Todo es reciclado. También hay espejos rotos que reflejan la luz.

¿Puedes describir la escultura en tus propias palabras y tu proceso para definir la composición?

Decidí mantener una mano abajo. Está demasiado cansada; esta mano está demasiado cansada para siquiera levantarla. Y sus piernas están quietas como si no quisiera moverse. El cabello parece como si todavía estuviera flotando en el aire. Y, cuando ocurrió la explosión, había mucha fuerza y ​​presión en el aire. Así que quería que su cabello se sintiera como si la explosión todavía estuviera ocurriendo. Debajo de todo eso a la derecha, está el reloj roto que encontré en las calles y se había detenido a las 6:08 o 6:07, que fue la hora de la explosión.

Lo incluí en la escultura porque muchos de nosotros sentimos que no podemos seguir adelante. Todavía estamos estancados en el momento de la explosión, no lo hemos superado, todavía estamos traumatizados. Y esta parte expresa el dolor que estamos atravesando y el trauma que estamos viviendo. A la izquierda, verás que la mano está levantada porque quiere levantarse, quiere seguir levantándose de nuevo, quiere fuerza. También la pierna de la izquierda. Si la ves, está un poco doblada, como si estuviera a punto de caminar; a punto de levantarse. Y esto es lo que quería mostrar. Es la realidad. Queremos levantarnos, pero nos duele.

Al principio, hice que la escultura llevara un espejo roto en forma de V porque quería que la gente se viera en el reflejo. Pero desafortunadamente, mientras movía la estatua al puerto, el espejo en su mano se rompió. El 17 de octubre, personas de todo el Líbano llevaban antorchas para encender una antorcha mayor, así que también le hice llevar una. Entonces primero tenía un espejo roto, después una antorcha y luego tuve que quitarle la antorcha de la mano el día del primer aniversario de la Revolución. Durante ese evento, tomé la antorcha, que representaba la antorcha que portaban personas de todo el Líbano, de su mano y la usé para encender una gran antorcha que también está en el puerto.

Ella encendía la antorcha de la revolución. Cuando quité la antorcha, su mano estaba vacía. Alguien vino y me preguntó si podía poner la bandera libanesa en su mano, así que le hicimos llevar la bandera libanesa. Al día siguiente, a causa del viento, la bandera se fue volando. Así que se quedó con el palo de madera y parece que lleva una espada. Entonces, en algunas fotos, la ves llevando una espada, en algunas fotos una antorcha, en algunas una bandera y en algunas solo un espejo. Me encanta que sea interactiva.

¿Cómo ha reaccionado la gente a esta pieza?

Muchas personas se han puesto en contacto conmigo, los que perdieron seres queridos en la explosión, las familias que perdieron a sus madres o sus hijos, algunos que tienen la misma herida en la cara, me contactaron y me dijeron que lloraban. Cuando vieron esta escultura, me dijeron que no podían expresar cómo se sienten por dentro. A veces, las palabras no pueden expresar un sentimiento tan profundo y enorme por dentro y me dijeron que esta escultura representa exactamente cómo se sienten. Fue muy emotivo para ellos.

Dado que el fénix fue destruido, decidiste cambiar de lugar esta escultura para protegerla. ¿Puedes contarnos sobre eso?

Hace unos días, algunas personas vinieron a quemar y romper el fénix. La gente estaba muy preocupada de que alguien rompiera la escultura de la mujer, porque ahora representa a la gente y su dolor y sus sueños y todo, así que tuve que sacarla del puerto. Pero mi plan, y lo que la gente realmente quiere, es crear una réplica de ella, una enorme. Este mide un poco menos de tres metros de altura. Lo que queremos hacer es crear una réplica enorme que dure, que sirva como un memorial para todos los que murieron y para todos los que resultaron heridos, física, emocional y psicológicamente. Y para eso, necesito recaudar fondos para crear una escultura duradera que represente la explosión no nuclear más grande del mundo y la tercera más grande de la historia.

¿Qué esperas que las personas en Líbano y fuera del país se lleven de tu trabajo?

Soy una artista y ni siquiera yo conocía el efecto y la importancia del arte antes de la revolución. Amaba el arte, pero solía sentir que no podía generar un cambio a través del arte. Soy alguien que cree que tenemos un propósito en la vida y que necesitamos hacer un cambio en este mundo. Me impulsa el cambio positivo y sentí que a través del arte no iba a poder hacer eso. Pero durante esta revolución, el arte realmente cambió mi vida.

Cuando comencé, mucha gente me cuestionó. Dijeron: “Es solo arte, vayamos y hagamos mejores cosas como bloquear las carreteras” y cosas así. Algunas personas, muy pocas, decían: “Oh, no significa nada. Es solo arte. ¿Cómo va a generar un cambio?”. Pero luego vieron que los medios internacionales vinieron a tomar videos de la escultura y se dieron cuenta de cómo podíamos transmitir nuestro mensaje en todo el mundo a través del arte. Dijeron: “Está bien, tenías razón al hacer la escultura”. Y luego, cuando el gobierno envió gente a retirar todas las carpas de la Plaza de los Mártires debido al COVID-19, lo único que quedó fue la obra de arte. Y estas mismas personas me llamaron y me dijeron que estaban equivocadas. Es lo único que queda, que sigue gritando revolución.

Y algunos de los manifestantes, que ni siquiera sabían nada sobre arte o que no se preocupaban por el arte, fueron los que me ayudaron a construirlo y los que siguieron protegiendo al fénix. Recibí llamadas de gente a la que nunca le importó el arte en las que me decían: “Vamos a construirlo de nuevo, no podemos dejar que nos rompan. Estamos listos, cuando quieras”. Ellos son los que toman fotografías. Y me envían fotos de ellos mismos limpiando el fénix, aunque está roto, pero están limpiándolo y tratando de arreglarlo. Estas son las personas que nunca supieron nada sobre arte. Ahora, a través del arte, han sido tocados.

My Modern Met obtuvo permiso de Hayat Nazer para reproducir estas imágenes.

