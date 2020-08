Abuela toca el piano entre los escombros de su hogar tras la explosión en Beirut

Existen incontables videos que muestran la inesperada y devastadora destrucción que causó la explosión del 4 de agosto en Beirut. Muchos de ellos retratan las emociones y el caos que desencadenó el terrible incidente. Sin embargo, el popular video de May-Lee Melki, protagonizado por su abuela y su piano, pone también la esperanza y el optimismo bajo los reflectores.

Afortunadamente, los abuelos de Melki no estaban en casa cuando ocurrió la explosión, ya que sin duda habrían resultado gravemente heridos. Cuando sus abuelos regresaron al hogar donde habían vivido durante los últimos 60 años, el lugar estaba en ruinas. Aunque su hogar quedó estructuralmente intacto, muchas de las ventanas se rompieron y buena parte de los muebles quedaron sepultados entre escombros y polvo. Varios voluntarios acudieron al lugar para ayudar a la pareja, pero el estado de la casa era verdaderamente desolador. Así que cuando la abuela de Melki, May Abboud Melki, se sentó en su piano, la sensación de gratitud fue inmediata. El piano (que había sido un regalo de bodas del padre de May) yacía entre los escombros, sin daño alguno. Rodeada de destrucción, se sentó y comenzó a tocar “Auld Lang Syne” mientras que su nieta grababa el momento.

Al ver el video, en el instante en que la mujer de 79 años toca los primeros acordes de “Auld Lang Syne”, se experimentan una serie de emociones agridulces. Una suave brisa sopla a través del marco fragmentado de la ventana mientras se escucha el sonido de los cristales rotos de fondo. Pero a pesar de la destrucción visual, la abuela de Melki parece llenar el ambiente con sentimientos de renovación y esperanza mientras toca.

“Ella se enfrentó a su dolor y trató de tener unos momentos de paz”, dijo Melki a CNN en una entrevista. “Verla apoyarse en su fe, apoyarse en Dios, fue un mensaje inmediatamente poderoso para su comunidad y nuestra familia”.

El video (que originalmente se publicó en la página de Facebook de Melki) ha sido compartido más de 32,000 veces. La sección de comentarios está llena de mensajes de apoyo y amor para los afectados en Beirut. El video también ha sido compartido en Twitter, donde algunos comentan que “muestra el espíritu perseverante del pueblo libanés”. El video viral continúa dando vueltas por internet; y según Melki, es porque “fue capaz de expresar un símbolo de esperanza y paz entre toda la desesperanza”.

Mira el hermoso video de May Abboud Melki tocando “Auld Lang Syne” en el piano de su hogar después de las explosiones en Beirut:

h/t: [InspireMore]

Todas las imágenes vía May-Lee Melki.

