Sorprendente video viral muestra un “ojo de fuego” en el golfo de México

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

El viernes 2 de julio de 2021, una fuga de gas submarina causó un enorme incendio en las aguas del golfo de México. La imagen de un aro de fuego en medio del mar casi parecía sacada de una película apocalíptica, y sin duda recuerda al Ojo de Sauron de El señor de los anillos. También llamada el “ojo de fuego”, la dramática—y aterradora—escena estuvo activa durante más de cinco horas, y rápidamente se hizo viral.

El oleoducto submarino está controlado por la empresa petrolera estatal mexicana Pemex, y el incendio se inició en su plataforma petrolera Ku Maloob Zaap. Por el momento, no está claro cuál fue la causa del incendio, pero se sabe que la fuga se incendió alrededor de las 5:15 a.m., hora local, y fue apagada a las 10:30 a.m.

Este incidente ha desatado una conversación sobre los peligros de la explotación petrolera, tanto para las personas como para el medio ambiente. En Twitter, muchos usuarios asombrados tuitearon sobre el devastador fenómeno, al tiempo que defendían la necesidad de desarrollar energías limpias. “Sé que esto puede ser polémico”, escribió el editor jefe de Earther, Brian Kahn, “pero quizá extraer combustibles fósiles del fondo marino (o de cualquier lugar en realidad) es una mala idea”.

The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured. Good system. pic.twitter.com/5HK6VVfxOP — Eoin Higgins (@EoinHiggins_) July 2, 2021

El océano está en llamas en el golfo de México porque un oleoducto se rompió. Buen sistema.

Muchas personas en Twitter reaccionaron a la escena apocalíptica, hablando también de la necesidad de desarrollar energías limpias.

Pretty sure that is Godzilla https://t.co/8HhABfTM8R — Robert Littal BSO (@BSO) July 2, 2021

Estoy seguro de que es Godzilla.

so this is or this isnt CGI? please please please let this be not real https://t.co/1BhRvGQLpu — Casey Neistat (@Casey) July 2, 2021

¿Es o no es CGI? Por favor por favor por favor que no sea real.

We know we're doing our best for the planet when we have to SPRAY WATER ON THE OCEAN BECAUSE WE SET IT ON FIRE!!!! https://t.co/s2BIpakwhq — Rex Huppke (@RexHuppke) July 2, 2021

Es obvio que estamos haciendo lo mejor para el planeta cuando tenemos que REGAR EL OCEÁNO CON AGUA PORQUE LO INCENDIAMOS

Never in your life forget the time humans caught the ocean on fire and then tried to put it out by spraying water on it. https://t.co/W7D5Qezfp3 — Judge Dave Anthony PsyD, PHD, MD, Esquire. (@daveanthony) July 2, 2021

Nunca en la vida olvides la vez que los humanos incendiaron el mar y después intentaron apagarlo con agua

I know this might sound controversial, but maybe extracting fossil fuels from the seafloor (or anywhere really) is a bad idea pic.twitter.com/J4ur5MNyt1 — Brian Kahn (@blkahn) July 2, 2021

Sé que esto puede ser polémico, pero quizá extraer combustibles fósiles del fondo marino (o de cualquier lugar en realidad) es una mala idea.

Wind turbines & solar panels have never caused the Gulf of Mexico to catch fire. Just sayin…. — Jake Lobin (@JakeLobin) July 2, 2021

Las turbinas eólicas y los paneles solares nunca han provocado que el golfo de México se incendie. Yo solo digo…

h/t: [Vice]

