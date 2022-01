Inauguran un sendero de 700 kilómetros en la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá

Más allá de sus vibrantes metrópolis, Canadá esconde uno de los lugares más encantadores del mundo. La Isla del Príncipe Eduardo destaca por su fabulosa gastronomía y espectaculares paisajes en la costa este del continente. En septiembre de 2021, fue inaugurado un nuevo sendero de 700 kilómetros, con el que los turistas podrán experimentar lo mejor de esta isla como nunca antes. The Island Walk recorre la isla y pasa por grandes ciudades como Charlottetown y Summerside, así como a playas y encantadores pueblos pequeños.

Los viajeros pueden recorrer la ruta completa en 32 días caminando de 20 a 25 kilómetros por día, pero con tantos pueblos pintorescos y lugares históricos en el camino, es probable que te distraigas con algo increíble. Si prefieres visitar las atracciones principales, hay un mapa de The Island Walk que te guiará por los lugares que no te puedes perder. Algunas de las paradas más populares incluyen la casa ficticia de Ana de las Tejas Verdes, así como lugares para comer rollos de langosta, ostras y un poutine tradicional para los viajeros internacionales ansiosos por probar este famoso platillo canadiense.

Aunque hay innumerables cosas para comer y ver a lo largo de The Island Walk, también es un lugar para dar paseos tranquilos por la naturaleza. “Al igual que el Camino de Santiago, The Island Walk te dará tiempo para bajar la velocidad y estar presente en tus pensamientos y en tu viaje diario, mientras experimentas la belleza simple de la isla a tu alrededor”, dice Bryson Guptill, creador de The Island Walk. Las increíbles vistas de la costa y el malecón elevado sobre la hermosa flora te inspirarán mientras caminas de un lugar a otro.

A lo largo de la ruta, ninguna pendiente supera el 2% de inclinación , por lo que la caminata es fácilmente accesible para viajeros de todas las edades y niveles de actividad. También es conveniente para los viajeros internacionales, ya que la ruta pasa por varios hoteles. Si te gustaría planear tu viaje a la Isla del Príncipe Eduardo y The Island Walk, Tourism PEI sugiere hacerlo entre mediados de mayo y octubre, ya que hay muchas actividades adicionales en el verano y puedes ver los hermosos colores del otoño en octubre.

