Joven tiene una sesión de fotos con el vestido de graduación que no pudo usar por el COVID

Al igual que muchos eventos importantes este año—bodas, cenas e incluso desfiles de moda—las fiestas de graduación de muchos estudiantes tuvieron que ser canceladas por la pandemia. Eso fue justo lo que le pasó a Jasmine Dauphine, una adolescente que vive cerca de Washington, D.C. La joven llevaba años imaginando cómo sería su fiesta de graduación; de hecho, empezó a planear el atuendo perfecto más de un año antes de que se graduara. Sin embargo, la noche de sus sueños tuvo que ser cancelada.

Buscando inspiración en la gala del Met, incluyendo el look 2017 de Zendaya y el look 2018 de SZA, Dauphine puso manos a la obra para encontrar el vestido perfecto. Tras descubrir la tienda de vestidos en línea Lunss, la adolescente mandó a hacer su vestido de ensueño a la medida y luego hizo un tocado a juego con una diadema y unos cinchos. El atuendo es absolutamente hermoso.

“Me encanta el arte, por eso quería que las fotos de mi baile de graduación se vieran como una obra de arte. Cuando mi fiesta de graduación fue cancelada, entendí completamente por qué y no me molesté por eso, pero me decepcioné porque había estado planeando el baile de graduación por mucho tiempo”, explica Dauphine.

Pero en lugar de dejar que su atuendo cuidadosamente planeado se quedara guardado en un cajón, la adolescente decidió vestirse y hacer una sesión de fotos con su hermana. Mientras tomaban fotos fuera del Monumento a Washington y del Monumento a Lincoln, la fotógrafa de bodas Isabella Ortiz, de 24 años, vio el increíble vestido de Dauphine y no pudo apartar la mirada.

“Vi a Jasmine desde lejos y la creadora en mí fue como, ‘¡WOW, tengo que tomar una foto de ella!” dice Ortiz. “Simplemente me acerqué a ella y le pedí amablemente, rezando para que dijera que sí. Estoy 10,000% segura de que ella no solo capturó mi atención, sino la atención de todos ese día con su belleza”.

Desde que Dauphine publicó las fotos en Twitter a finales de noviembre, se han vuelto virales, incluso atrayendo la atención de la actriz de The Good Place, Jameela Jamil. Ni Dauphine ni Ortiz pueden creer la increíble respuesta que están teniendo las fotos.

“Cuando esto se hizo viral, me sorprendí muchísimo”, dice Dauphine. “Creo que me quedé mirando mi teléfono durante 10 minutos tratando de comprender los números que estaba viendo. Fue una locura”. La reacción de Ortiz fue bastante similar: “Estoy completamente conmocionada. ¡Se siente tan irreal! Es como, ¡¿de verdad está pasando esto?!”, exclamó. “Es una locura, porque cuando vi a Jasmine ese día supe que era alguien muy especial”.

Cuando su fiesta de graduación tuvo que cancelarse, la adolescente Jasmine Dauphine decidió ponerse su vestido de todas formas y hacer una sesión de fotos.

La fotógrafa de bodas Isabella Ortiz vio a Dauphine y le preguntó si podía tomar fotos del hermoso vestido de graduación de la joven. Las increíbles fotografías se han vuelto virales desde entonces.

My Modern Met obtuvo permiso de Isabella Ortiz para reproducir estas imágenes.