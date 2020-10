Moschino usó marionetas para hacer un desfile de moda en tiempos de COVID-19

El coronavirus ha cambiado casi todo en nuestra forma de vida. Los eventos grupales, por ejemplo, han sido cancelados, pospuestos o (en muchos casos) completamente reimaginados. Entonces ¿qué significa eso para los desfiles de moda? Ante la pandemia, los diseñadores han tenido que ponerse creativos para mostrar sus últimas colecciones. Y mientras que los desfiles convencionales no serán posibles este año, la icónica marca italiana Moschino tuvo una solución única para compartir los atuendos de su colección primavera/verano 2021. Ideada por su director creativo, Jeremy Scott, la línea fue presentada con marionetas vestidas con versiones en miniatura de todas las prendas.

La muestra—titulada No Strings Attached—incluyó marionetas diseñadas por The Jim Henson Company Creature Shop. La compañía creó tanto a modelos como al público. Durante el espectáculo, las modelos se abrieron paso por la pasarela con 40 looks del tamaño de una muñeca, cada uno mostrando una impecable atención a los detalles. Desde el esqueleto en un corsé hasta las capas fluidas en las faldas de tul, cada pieza de ropa fue adaptada a las marionetas a la perfección.

Los que están familiarizados con la confección notarán algo diferente con la ropa. En todas las piezas, los elementos de construcción que típicamente están en el interior de la prenda se encuentran en el exterior. Las costuras prensadas, que normalmente pasan desapercibidas, ahora cruzan las faldas o bordean los bolsillos. “Los vestidos son cuidadosamente elaborados a la inversa”, explica Moschino, “mientras que las faldas de tul se extienden más allá de los dobladillos, creando proporciones y siluetas poco convencionales”.

En términos de inspiración para esta colección y su presentación al revés, Moschino miró hacia el año en curso, 2020. “No lo llamaremos un buen comienzo, sino más bien un nuevo comienzo”, explica el equipo. “Los trabajos internos están siendo puestos al descubierto; la existencia y evolución de estos mecanismos cambiará”. A través de la moda, la marca ha elegido “reflejar este fenómeno y construir a partir de él”, creando un medio poco convencional para mostrar el trabajo. En un año de cambios masivos, celebramos este ingenio como algo fresco e inspirador que permite a la gente expandir sus límites creativos.

Moschino llevó a cabo un desfile de moda con distanciamiento social donde toda su ropa fuera modelada por marionetas.

Cada pieza fue recreada impecablemente para que se ajustara a las marionetas a la perfección.

EL director creativo de Moschino, Jeremy Scott, también hizo acto de presencia…

…al igual que la legendaria Anna Wintour.

Mira el inusual desfile de moda a continuación:

