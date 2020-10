Artista teje una “bufanda del clima” para registrar los efectos del cambio climático en un año [Entrevista]

Cuando la artista y autora Josie George empezó a tejer una bufanda del clima en enero, jamás imaginó todo lo que pasaría este año. El 2020 ha sido impredecible en muchos sentidos—desde la pandemia global y las protestas sociales que se dieron en todo el mundo hasta los incendios forestales en Australia y Estados Unidos. A pesar de todo lo que ha ocurrido, George originalmente empezó con su proyecto tejido para reflexionar sobre los efectos del cambio climático. Con el tiempo, descubrió que su experiencia con los patrones de clima a menudo eran paralelos a su propia vida y a sus emociones. Como autora y artista, muchos de sus proyectos se centran en concientizarse del ambiente que la rodea.

La artista ahora pasa un rato cada día tejiendo dos filas de hilo de diferentes colores para registrar la temperatura y el tiempo en su ciudad natal en Inglaterra. Para ello, George ha elegido una variedad de tonos cálidos y fríos para representar el espectro completo del clima inglés. Algunos meses son más uniformes, como se ve en los azules y grises fríos de enero y febrero. Otros meses establecen récords como inusualmente cálidos y secos. Esta mezcla, graduación y yuxtaposición de colores es visualmente fascinante dentro del largo y hermoso patrón de de la bufanda del clima. El proyecto ha inspirado a otros a fusionar el arte y el clima en forma de bufandas y mantas del clima propias. George espera que su proyecto fomente una contemplación más profunda del cambio climático.

Para mantener actualizad0s a sus seguidores, George a menudo añade comentarios en Twitter sobre su bufanda y el clima local, emparejándolo todo con un vistazo a su vida con una enfermedad crónica. La contemplación profunda es un tema en todas sus prácticas creativas: tejido, fotografía y escritura. En su actualización de la bufanda del 4 de junio, George tuiteó sobre un mayo sofocante y sus pensamientos concurrentes. Escribió: “Para mí, un mes de profundo dolor y profunda resolución, codo con codo, mientras miraba sin vacilar el daño del mundo. Leí y dije palabras de esperanza y cambio mientras tejía. Continué. Me comprometí. Comencé de nuevo”. Aquellos que disfrutan de la belleza y el reflejo del proyecto de la bufanda del clima de George encontrarán estos mismos temas reflejados en sus ensayos sobre diversos temas.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Josie George sobre su bufanda del clima, sus filosofías creativas, y sus próximo libro de memorias A Still Life (que será lanzado en en el Reino Unido con Bloomsbury el 18 de febrero de 2021). Lee la entrevista exclusiva de My Modern Met a continuación.

Comenzaste a hacer tu bufanda en enero como una manera de mantenerte consciente del cambio climático tal como lo experimentas en el Reino Unido. ¿Por qué elegiste usar hilo como medio para registrar el clima?

He tejido durante muchos años y he visto proyectos similares en línea con gente tejiendo la temperatura, la precipitación o el color del cielo cada día en una manta en filas rectas. Decidí hacer algo un poco diferente, tejer la temperatura diaria y el clima del día juntos para tratar de capturar más de lo que es experimentar el clima como un todo. También quería hacer algo significativo y hermoso, así que me decidí por un patrón de puntos en zigzag y colores sutiles y cambiantes para dar a la pieza una sensación de movimiento a lo largo del año.

Me encanta la tranquila repetición y la humildad del tejido, cada punto es valioso e igual. En muchas formas de arte, el artista habla a través de una obra, pero el hilo se siente como el medio perfecto para permitirme dar un paso atrás y permitir que las temperaturas cambiantes y los patrones climáticos hablen por sí mismos. También me encanta cómo el tejido es una especie de código—puntos y puntos invertidos en lugar de unos y ceros. Se presta magníficamente para la recolección de datos.

En tus actualizaciones mensuales de la bufanda en Twitter, encontramos algunos bloques de color mientras que otras líneas rompen con el esquema. ¿Te ha sorprendido el clima de algún mes en particular?

Sí, mucho. Aquí en el Reino Unido, hemos tenido un año de eventos climáticos intensos—lluvias y tormentas bastante extremas, una ola de calor temprana, con temperaturas récord y periodos de sequía. Esperaba un clima más frío a principios de año (y tenía listos mis colores fríos), pero me sorprendió que se calentara muy pronto. Febrero trajo interminables aguaceros, profundas inundaciones y feroces tormentas, pero abril y mayo, normalmente nuestros meses de lluvias primaverales, fueron totalmente secos con días calurosos y soleados, y tuve que luchar para mantener mis plantas de primavera regadas y vivas. Los repentinos brotes de calor extremo a lo largo del verano dejaron todo seco. El mes más extraño fue agosto, vi días de 35°C caer a apenas 12°C en sólo unos días. A veces me he sentido mareada de lo impredecible que ha sido.

En tu experiencia, ¿por qué es importante tener consciencia sobre nuestro ambiente?

Soy profundamente consciente de que nuestro planeta está en problemas. Aunque los datos de mi año no son indicativos de nada en sí mismos, coinciden con un consenso más amplio de que el cambio climático está teniendo un profundo efecto en las temperaturas del mundo y los patrones climáticos y está vinculado a eventos climáticos extremos e inusuales y al declive de la vida silvestre. Sin embargo, la vida humana cotidiana no es fácil, y a menudo se traga toda nuestra atención y pensamientos. Es terriblemente fácil apagar, olvidar, desconectar o descartar las noticias ambientales. Cuando ignoramos algo, perdemos nuestra relación con esa cosa. Adormecemos nuestra sensibilidad a sus estados de ánimo y cambios, nuestra experiencia sensual de estar con ella. También perdemos de vista lo profundamente conectados que estamos a todo lo que nos rodea. La tierra es mi hogar y estoy unida a todo lo que hay en ella. No quiero olvidarlo nunca. Quiero permanecer despierta a lo que sucede a mi alrededor y pensar en algo más que en mi propia vida.

Crear algo diario es un logro rutinario impresionante. ¿Tejer diario durante un año ha afectado la forma en la que experimentas (o mides) el paso del tiempo?

Soy una persona muy rutinaria y me encanta la repetición y la acción disciplinada, por lo que el tejido diario encaja perfectamente con otros hábitos que tengo como autora y artista. Me encanta la forma en que las acciones conscientes repetidas cada día se convirtieron en una especie de baile lento y rítmico. Escribir, moverme, tejer, hacer arte, meditar, cuidar de mi entorno. Cada una de mis horas tiene un enfoque diferente y me encanta eso. Mi foco de atención cambia con el tiempo y me mantiene conectada al cambio del día. Ayuda a mi vida a sentirse dirigida, elegida por mí. Sin estas anclas, los días se convierten en una nube de pensamientos vagos y conductas reactivas desenfocadas y comienzo a sentirme más como una pelota pasiva en una máquina de pinball gigante que como alguien eligiendo su camino.

Has descrito la creación de la bufanda como un trabajo de compromiso, una relación. ¿Podrías explicar con más detalle lo que significa comprometerse realmente con un proyecto?

Incluso antes del COVID, estaba casi confinada y pasaba muchísimo tiempo sola. Tengo una discapacidad desde niña, soy madre soltera, y mi pareja vive y trabaja en el extranjero, así que la soledad siempre ha sido una gran parte de mi experiencia diaria. Ha sido muy duro a veces, pero nunca he querido pasar por alto todas las oportunidades de relación y compañía que tengo aquí mismo en los pequeños ritmos de mi día.

Al igual que en muchos otros aspectos de mi trabajo y creatividad, la bufanda era una forma de decirle a mi entorno, “¡Te veo! Estoy aquí contigo”. Para escuchar y mirar y ver lo que puedo aprender. Las mejores relaciones son aquellas en las que somos capaces de esforzarnos un poco más para dejar que la otra persona o situación sea vista y apreciada por lo que es, sin que nosotros nos apoyemos en nuestros propios prejuicios, expectativas y juicios. Eso es lo que yo también quería hacer aquí. Ponerme a disposición de ese día, prestarle verdadera atención y luego responder de una manera que honrara la realidad de ese día. Supongo que es amor, ¿no crees?

Como escritora, fotógrafa, pintora y tejedora, creas en muchos medios. ¿Tus prácticas creativas se entrelazan? ¿Te encuentras abordando temas—como el medio ambiente—en múltiples medios?

El gran tema que coincide en todo lo que hago es la atención; pero sí, esto se expresa de muchas maneras diferentes. Además de tejer la bufanda, he estado trabajando en una novela que trata de la dificultad y el dolor de permanecer atenta a lo que realmente está pasando a tu alrededor y dentro de ti, y la naturaleza juega un gran papel en eso. Mi práctica artística se ha centrado en dibujar momentos a mi alrededor y ver cómo eso cambia mi relación con ese momento. Mi mayor interés en este momento está en cómo el juego y la diversión pueden ser un buen canal para aprender a prestar atención a la vida como realmente es, y en la construcción de relaciones con las cosas y entornos que nos rodean. Todo está conectado.

Pronto publicarás un nuevo libro de memorias llamado A Still Life. Cuentas tu historia viviendo una vida significativa, gratificante y tranquila. ¿Qué es lo que más te gustaría que nuestros lectores supieran del libro?

Que es hermoso. Que creo que les llegará al corazón y los hará mirar el mundo a su alrededor con nuevos ojos. Es profundamente personal, tierno y lleno de amor. Si te sientes perdido, solo o demasiado cansado, entonces creo que este libro podría ser un buen amigo para ti. Espero que te haga sentir mejor acerca de estar en tu cuerpo y tu vida y te ayude a saber que tú importas.

¿Qué piensas hacer con la bufanda del clima cuando esté completa? ¿Planeas hacer de la bufanda un proyecto anual?

¡Aún no lo he decidido! Si alguien quisiera exhibirla, creo que sería algo maravilloso, pero igualmente me gustaría tener la oportunidad de continuar con el proyecto y ver qué pasa. Me he preguntado si hacer lo mismo el año que viene y colocar las tiras una al lado de la otra, para ver el contraste de los años que se mantienen juntos. Ciertamente haré algo el año que viene… es una parte demasiado grande de mi día como para imaginar la vida sin ella.

My Modern Met obtuvo permiso de Josie George para reproducir estas imágenes.

