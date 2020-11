Artista usa el poder del sonido para crear patrones hipnóticos con arena

Una pregunta: ¿sabes cómo se ve el sonido? Kenichi Kanazawa hace visible lo invisible. Este artista japonés estudia la cimática—el arte de visualizar la vibración del sonido—y trabaja con arena sobre una mesa de acero. En un video publicado recientemente en Twitter, Kanazawa aparece creando “una demostración visual del poder del sonido para crear orden en el caos”.

Kanazawa comienza rociando arena blanca sobre la mesa, y después usa un pequeño mazo para crear vibraciones sonoras en la superficie de metal. Como por arte de magia, la arena se mueve y un patrón geométrico comienza a formarse. Después, el artista toma un mazo más grande que produce vibraciones más bajas, y el patrón se transforma. Un tercer mazo cambia el curso de la arena una vez más, creando un motivo en forma de estrella con los granos de arena.

El artista, quien es escultor de oficio, comenzó a experimentar con el acero y el sonido en 1987 después de colaborar con el difunto artista sonoro Hiroshi Yoshimura. Hoy en día, Kanazawa sigue explorando las fascinantes posibilidades de la cimática con arena de colores, acero y mazos.

Echa un vistazo a las demostraciones de cimática de Kanazawa a continuación.

A visual demonstration of the power of sound to create order out of chaos. pic.twitter.com/9zVSyi0ujg

— Ted Gioia (@tedgioia) November 14, 2020