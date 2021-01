Esta modelo adolescente con síndrome de Down está rompiendo barreras

La modelo y actriz Kennedy Garcia ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar hasta donde está hoy. La joven de 16 años tiene síndrome de Down y pasó sus primeros años de vida entrando y saliendo del hospital, pero con la ayuda de sus médicos, su familia y su propia actitud positiva, Garcia ha salido adelante. Ahora, con buena salud, es una modelo muy trabajadora que ha tenido muchas campañas con algunos hitos emocionantes: fue la primera modelo con síndrome de Down en trabajar para el célebre fabricante de muñecas American Girl y la marca de moda para adolescentes Justice.

El éxito de Garcia en la industria del modelaje es una hazaña increíble una vez que conoces sus problemas de salud. La joven pasó por más de 30 cirugías, leucemia y cirugía de fusión de la columna cuando era pequeña. A lo largo de estos procesos, mantuvo una actitud positiva, incluso cuando tenía dolor o estaba muy enferma. Pero cuando tenía solo 6 años, Garcia comenzó a modelar para tiendas de ropa boutique y su familia creó una cuenta de Instagram para ella. Fue por allí que American Girl se acercó y la llevó a su primer gran trabajo en Los Ángeles.

Desde que consiguió su trabajo en American Girl, la carrera de Garcia ha continuado floreciendo con más modelaje y actuación en videos musicales y películas. Ella, al igual que otras personas con síndrome de Down, está rompiendo barreras a medida que las industrias del modelaje y el entretenimiento avanzan hacia una mayor inclusión. Es este cambio de actitud, así como la belleza y ambición de Garcia lo que la ha animado a pensar en grande en una carrera que le apasiona. “Lo que más me gusta del modelaje es conocer nuevos amigos en el set y hacer felices a otras personas con mis fotos”, le dice a My Modern Met. “También tengo una lista de empresas para las que realmente quiero modelar por un día, y sigo trabajando duro para alcanzar esos objetivos, pero amo cada oportunidad que tengo. ¡He tenido tantos trabajos divertidos! Me siento muy afortunada”.

Con una historia tan inspiradora, Garcia también quiere dar el ejemplo. “Espero que cuando la gente me vea modelando, sepan que las personas con discapacidad pueden hacer cualquier cosa”.

García participó en el lanzamiento de la línea de maquillaje de Mille Bobby Brown, Florence by Mills.

