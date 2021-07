Papá pone a sus hijos en situaciones “peligrosas” con Photoshop para mostrarle a su novia que están bien

A Kenny Deuss le encanta ir de aventuras con sus dos hijos, pero estas no son escapadas cualquiera. Una simple excursión a la playa se convierte en una misión de rescate después de que una gaviota sale volando con su hijo menor. Los paseos en bicicleta por la ciudad también son un poco más emocionantes, ya que Deuss hace trucos en su bicicleta con el bebé a cuestas. Aunque parezca peligroso, no te preocupes. Todas sus aventuras en realidad están hechas en Photoshop y forman parte de una ingeniosa serie de Deuss llamada On Adventure With Dad (“De aventuras con papá”).

Deuss empezó a crear estas imágenes como respuesta a la insistencia de su pareja. “Empecé a hacer estas fotos cuando mi novia tuvo que volver al trabajo tras la baja por maternidad”, cuenta a My Modern Met. “Cada martes, tengo un día libre en el trabajo para pasar tiempo con los niños. Pero cada semana mi novia me pide una foto para ver si los niños están bien. Ahí fue cuando decidí hacer algo divertido”. Desde entonces, ha creado imágenes cada vez más elaboradas para enviárselas a su novia, a la vez que las comparte con un público entusiasta.

Muchas de las fotos de Deuss convierten lo ordinario en algo extraordinario. “Obtengo mis ideas de actividades de la vida cotidiana”, dice. “Simplemente conduciendo o mirando películas o revistas, me puedo inspirar mucho. Así que hay muchas más por venir”.

Sigue hacia abajo para ver algunas de las fotos de Deuss hasta ahora, y asegúrate de seguirlo en Instagram para ver las próximas aventuras “peligrosas” que tendrá esta familia.

Kenny Deuss pone a sus hijos en divertidas situaciones “peligrosas” con ayuda de Photoshop.

Empezó a hacerlos cuando su novia volvió al trabajo—tras la baja por maternidad—y ella le pedía fotos de los niños para asegurarse de que estaban bien.

