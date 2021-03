Lou Ottens, inventor del cassette, fallece a los 94 años de edad

El ingeniero neerlandés Lou Ottens, quien inventó el primer cassette, falleció a los 94 años. Ottens fue uno de los ingenieros principales de Philips en los años 60, donde encabezó el proyecto de la compañía por hacer que la música fuera más accesible y portátil. Su invento revolucionaría la industria, cambiando la forma en la que el mundo escuchaba y grababa música, y convirtiéndose en “una sensación”, como le dijo el ingeniero a TIME en el 50º aniversario de la llegada del cassette al mercado.

Nacido en los Países Bajos en 1926, Lou Ottens mostró interés en la tecnología de audio a temprana edad. Cuando era adolescente, incluso construyó una radio equipada con una antena direccional anticuada que le permitió a él y a su familia escuchar Radio Oranje durante la ocupación alemana de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial. Ottens llamó a su dispositivo “Germanenfilter”, debido a su capacidad para evitar los bloqueadores de señal utilizados por el gobierno nazi.

Después de obtener un título de ingeniería, Ottens comenzó a trabajar en la fábrica de Philips en Hasselt, Bélgica en 1952. Ocho años después, fue ascendido a jefe del nuevo departamento de desarrollo de productos de la empresa, donde se le asignó la tarea de inventar nuevas tecnologías para el mercado de la música. “El cassette fue inventando ante la irritación por la grabadora existente, así de simple”, Ottens relataría años después. Si bien sistemas de cinta de carrete a carrete ofrecían un sonido de alta calidad, no eran nada fáciles de usar, eran demasiado costosos para el usuario promedio y encima eran muy fastidiosos.

Embed from Getty Images

El prototipo original de Ottens para el cassette era un bloque de madera que cabía en el bolsillo de su chaqueta, que entonces era la meta de cuán pequeño y portátil debía ser el dispositivo. Tras encontrar una forma de meter la cinta en una carcasa de plástico y lograr que fuera reproducible, Ottens trabajó con Philips para que patentaran su diseño e incluso alentó a la empresa a que concediera una licencia gratuita a otros fabricantes. Esto hizo posible que los cassettes se convirtieran en el estándar mundial, allanando el camino para una nueva era en la grabación y distribución de música. En su búsqueda de un sonido de alta fidelidad en un formato confiable y portátil, Ottens incluso participó en la invención del CD. Por lo tanto, los fans de la música alrededor del mundo deben agradecerle por su papel en la democratización de la industria de la música comercial y el acceso de los consumidores a la música.

El cassette también se convirtió en un elemento básico icónico en el nacimiento y auge de varios géneros populares de música, desde el punk y el rock hasta el hip-hop. Keith Richards, de los Rolling Stones, incluso afirma que el cassette fue vital para la creación del éxito de 1965 de la banda “Satisfaction”. “Escribí ‘Satisfaction' mientras dormía”, recordó en 2010, y afirmó que se despertó y vio su grabadora Philips al final de la cinta y la rebobinó, con lo que pudo escuchar los ahora famosos riffs y el coro, que no recordaba haber escrito.

Aunque el invento de Lou Otten era pequeño en tamaño, el impacto del cassette en la industria de la música fue todo lo contrario. El mundo incluso puede agradecerle por el subsecuente auge del mixtape, un fenómeno que sigue presente en la cultura musical contemporánea (¿quién no ha pasado horas haciendo la playlist perfecta en Spotify?). Si bien la industria se ha transformado una vez más—esta vez poniendo su atención en las plataformas de streaming—los cassettes han experimentado una especie de renacimiento en los últimos años; basta ver que en 2020 las ventas de cassettes alcanzaron su nivel más alto en los últimos 17 años. El legado de Otten seguirá vivo, incluso a pesar de su propia molestia ante el resurgimiento de la popularidad del cassette, debido a que en su opinión, tiene que ver más con la nostalgia. “Nada puede igualar el sonido del CD”, dijo en una entrevista. “Está absolutamente libre de ruidos. Eso nunca pasó con la cinta”.

El ingeniero neerlandés Lou Ottens, el hombre que inventó el cassette, falleció a los 94 años de edad.

Embed from Getty Images

Los fans de la música alrededor de mundo han expresado su agradecimiento por este invento…

Thank you Lou Ottens. Cassettes were one of the top inventions of my life. Freed up music from the iron grip of the record companies. And of course created the romantic art of compilation tapes. — Ronnie Hughes (@asenseofplace1) March 10, 2021

Gracias, Lou Ottens. Los cassettes fueron uno de los principales inventos de mi vida. Liberó la música del puño de hierro de las discográficas. Y, por supuesto, creó el arte romántico de las cintas de compilación.

Farewell sir. Thank you for bringing happiness to music lovers like me. Without you, my youth would have felt empty.

—-

Lou Ottens, who brought joy to many music lovers with his invention of the audio cassette tape, has died at the age of 94. https://t.co/LkPFIpFwcX — Aris Setyawan (@arissetyawan) March 11, 2021

Adiós señor. Gracias por traer felicidad a los amantes de la música como yo. Sin ti, mi juventud se habría sentido vacía.

—-

Lou Ottens, quien alegró a muchos amantes de la música con su invención del cassette, murió a la edad de 94 años.

So sad to learn that Lou Ottens, inventor of the Compact Audio Cassette, has passed away. Thank you for a format that first enabled us to make our own playlists and share them with others. #LouOttens #CassetteTape #RestInPeace pic.twitter.com/PHrSDVL3Q6 — RV Acoustics (@RVAcoustics) March 11, 2021

Estamos muy tristes de escuchar que Lou Ottens, inventor del audio cassette, ha fallecido.

Gracias por un formato que primero nos permitió crear nuestras propias playlists y compartirlas con otros.

RIP Lou Ottens, Who Invented the Cassette in the 60s. May you have infinite mix tapes of your life now. pic.twitter.com/OyMKQlKChY — Will ©️ (@SirWill) March 11, 2021

DEP Lou Ottens, quien inventó el cassette en los años 60. Ojalá tengas infinitos mixtapes de tu vida ahora.

The mixtape was the romantic gift of my generation. It was a helluva lot harder than a mix CD or playlist, but the work that went into was the labor of love. Bless you, Lou Ottens, and adieu. https://t.co/fUnobzs018 — . (@newsmanone) March 10, 2021

El mixtape fue el regalo romántico de mi generación. Fue muchísimo más difícil de hacer que una mezcla de CD o una playlist, pero el trabajo que llevaba cabo era un trabajo de amor. Dios te bendiga, Lou Ottens, y adiós.

…en especial, sus contribuciones a la industria de la música independiente y la posterior invención de los mixtapes.

Thank you Mr Lou Ottens. Your charming invention has outlived your wonderful 94 years and the cassette tape continues to offer an abundance of creative opportunities and financially viable alternatives for independent artist, labels and boutique industries alike. R.I.P good sir. https://t.co/cdz15JliUe — Disc-Phalanx (@DiscPhalanx) March 10, 2021

Gracias, señor Lou Ottens. Su encantadora invención ha sobrevivido a sus maravillosos 94 años y el cassette continúa ofreciendo una gran cantidad de oportunidades creativas y alternativas financieramente viables para artistas independientes, sellos e industrias boutique por igual. D.E.P. Buen señor.

RIP Lou Ottens … you will be remembered as an iconic inventor…. Cassettes and CDs were part of our lives till 2008/2010 Lou Ottens inventor of cassette and later CD was the man who filled our lives with so many colours and sounds…. https://t.co/6LpJDjHGlf

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 11, 2021

DEP Lou Ottens… serás recordado como un inventor icónico… Los cassettes y los CD fueron parte de nuestras vidas hasta 2008/2010. Lou Ottens inventor del cassette y más tarde del CD fue el hombre que llenó nuestras vidas con tantos colores y sonidos…

Always love when you hear about someone who has changed the world, but whose name hasn’t become part of the lexicon. Lou Ottens definitely falls into that bracket. https://t.co/lwKPZjO39w

— Custodian Enstone (@CustodianEnsto1) March 10, 2021

Siempre amo escuchar sobre alguien que ha cambiado el mundo, pero cuyo nombre no se ha convertido en parte del léxico. Lou Ottens definitivamente cae en esa categoría.

Lou Ottens was a hero. Long live the cassette tape. I grew up on them. They still sound marvellous! https://t.co/XsoNEIMhkw

Lou Ottens fue un héroe. Viva el cassette. Crecí con ellos. ¡Todavía suenan maravillosos!

In memoriam. Een jongensachtige Lou Ottens, die ons toelacht: “Love for cassettes? It's not really rational. I like that!” pic.twitter.com/ORZRvhQAsv

¡Incluso hay un documental entero dedicado a los cassettes! Puedes verlo en Amazon Prime Video.

h/t: [NPR]

Artículos relacionados:

Björk y Microsoft crean música generada por inteligencia artificial que cambia con el clima

25+ Regalos originales para músicos y fans de la música

Neurocientífico hace una ‘playlist’ con las canciones más alegres según la ciencia