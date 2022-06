Joven toca una canción de The Lumineers en un piano público y se le une un miembro de la banda

Sam Spencer no tenía mucho en mente cuando se sentó en un piano en una calle en Boston y comenzó a tocar “Ophelia” de la banda The Lumineers. Pero mientras interpretaba la canción, dos personas se detuvieron para escuchar. Uno de ellos incluso comenzó a grabar, pero la cosa no terminó ahí. El otro hombre se paró junto a Spencer y comenzó a tocar el piano con él. En la mayoría de las situaciones, esto sería un poco molesto, pero en este caso, fue un momento increíble producto de la casualidad. El hombre que tocó el piano con Spencer era el cofundador de The Lumineers, Jeremiah Fraites.

En un giro total del destino, Fraites y Nicholas Sutton Bell (director creativo de la banda) daban un paseo por la ciudad. Escucharon a Spencer tocar “Ophelia” y se acercaron a verlo tocar para darle una sorpresa. The Lumineers compartió un video del dueto en su Instagram. “[Nicholas Sutton Bell] y yo estábamos caminando por Boston en nuestro día libre y escuchamos a alguien tocando ‘Ophelia’ en un piano callejero”, escribe Fraites. “Al principio, no se dio cuenta de que yo era de The Lumineers, pero tuvo la amabilidad de dejarme acercarme a tocar con él”.

En el video, Fraites dice: “Esa es una buena canción”, y le muestra a Spencer un pulgar hacia arriba antes de acercarse a tocar. Sutton Bell, al notar que Spencer no reconoció a Fraities, le dijo a Spencer: “Esa canción es de él”. Spencer se llevó una gran sorpresa.

Spencer sabía que había algo especial en el extraño que se acercó a tocar con él. No solo tocó la canción a la perfección, sino que le resultaba familiar. “Lo miré y me dije a mí mismo: ‘Este tipo se parece a uno de los chicos de The Lumineers'”, recordó Spencer.

Spencer compartió el video de este encuentro con el músico en Reddit, y no tardó en volverse viral. “¡Fue muy amable!” escribió Spencer. “Se quedó y habló conmigo durante unos 15 minutos y luego tuve que ir por una receta a la farmacia. Cuando regresé, todavía estaban allí escuchando a otras personas tocar el piano”.

Cuando Sam Spencer se sentó en un piano público para tocar “Opheila” de The Lumineers, nunca soñó que el cofundador de la banda, Jeremiah Fraites, estaría allí para verlo.

Esta es la canción que Spencer estaba tocando en el piano.

h/t:[Reddit]

