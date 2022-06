Mira a 1,000 músicos tocar la canción ‘My Hero’ de Foo Fighters en honor a Taylor Hawkins

El baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió repentinamente el 25 de marzo de 2022, a los 50 años de edad (la causa exacta de la muerte se desconoce hasta ahora). Famoso por sus actuaciones “atléticas” en el escenario, su fallecimiento ha sido un duro golpe tanto para sus compañeros de banda como sus fans. Rockin’1000, un conjunto masivo de 1000 personas con sede en Italia, ha rendido homenaje a Hawkins y su talento. La “banda de rock más grande de la Tierra” ha hecho un cover de la canción “My Hero” de Foo Fighters en honor a Hawkins.

La canción original abre con la batería electrizante de Hawkins; es el primer aviso de que se tratará de una melodía épica. Rockin'1000 eligió comenzar su cover de manera un poco diferente para mostrar la escala monumental de su actuación. El video, que ya se ha vuelto viral en YouTube, comienza con tres músicos tocando guitarras en un escenario más pequeño antes de mover la cámara hacia los muchos bateristas que nos llevan al resto de la canción. Sorprendentemente, todos, incluyendo a los bateristas, guitarristas y cantantes, trabajan al unísono para ofrecer una interpretación impecable. Verlos tocar es especial y es un tributo apropiado a un músico que inspiró a miles de personas.

Esta no es la primera vez que Rockin'1000 hace un cover de una canción de Foo Fighters. El grupo interpretó “Learn to Fly” en 2015. Al igual que “My Hero”, si conoces la letra de cualquiera de estas canciones, es imposible no querer cantar con ellos.

El famoso baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió repentinamente el 25 de marzo de 2022, a los 50 años de edad.

Rockin'1000, un conjunto masivo de 1000 personas con sede en Italia, rinde homenaje a Hawkins y su talento con un cover de “My Hero” de Foo Fighters.

Esta es la canción original, que comienza con la batería de Hawkins.

Esta no es la primera vez que Rockin'1000 hace un cover de una canción de Foo Fighters. El grupo interpretó “Learn to Fly” en 2015.

Rockin'1000: Sitio web | Instagram | Facebook | YouTube

h/t: [Laughing Squid]

Artículos relacionados:

Nandi Bushell, la baterista de 11 años, toca ‘Everlong’ en vivo con Dave Grohl y los Foo Fighters

Joven toca una canción de The Lumineers en un piano público y se le une un miembro de la banda

Un niño prodigio del piano de 5 años sorprende con una increíble interpretación de Mozart