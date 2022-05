Esta infografía muestra las diferencias de la hora de la cena en cada país de Europa

Y tú ¿a qué hora cenas? Esta pregunta aparentemente simple tiene una respuesta muy diferente según el lugar del mundo en el que te encuentres. Gracias a Orkun Melih Köksal, la mente detrás de la cuenta de Instagram @loverofgeography, es fácil ver cuán diferentes son los hábitos gastronómicos en toda Europa. Este amante de los mapas holandés tiene solo 20 años, pero ha estado trabajado en su cuenta por varios años, y se ha hecho de miles de seguidores.

“Incluso cuando era un niño de cinco años, siempre tuve un poco de pasión por los mapas del mundo o los países”, le dice a My Modern Met. “Tenía un enorme mapamundi en mi habitación. Todos los días, cuando regresaba a casa de la escuela, me quedaba mirando el mapa en mi habitación por lo fascinante que era para mí, mientras que a la mayoría de los otros niños simplemente no les importaba. Yo jugaba conmigo mismo tratando de encontrar todos los países y ciudades en el mapa. Años más tarde, cuando tenía unos 17 años, vi todos estos apasionados de los mapas en Instagram y pensé que también podía hacerlo, pero mejor con mi propio estilo de mapa, no solo robando mapas de Reddit. Quería entretener a la gente y educarlos al mismo tiempo haciendo los mapas más divertidos”.

En definitiva, ha cumplido su promesa. Con más de 63,000 seguidores, Köksal se mantiene fiel a su nombre de “amante de la geografía” y ofrece contenido divertido e informativo. Y, tiene cuidado de señalar, detrás de cada mapa hay una buena cantidad de investigación reflexiva. Por ejemplo, para crear su infografía de la hora de la cena, buscó varias fuentes.

Primero, recurrió a Google y buscó los horarios de cena de cada país. Luego se dirigió a sus seguidores y les preguntó a 20 personas de cada país a qué hora cenaban. Después de comparar las respuestas que recibió con las de Google, obtuvo su tiempo promedio.

Todo su trabajo, naturalmente, comienza con su propia curiosidad. Por ejemplo, la infografía de la cena surgió cuando se dio cuenta de que a los estudiantes españoles de intercambio les sorprendía lo temprano que cenan los holandeses. Mientras que, al mismo tiempo, sabía que los holandeses en España sentían que era extraño comer tan tarde. Esta fracción de conocimiento personal dio paso a un diseño maravilloso que provocó muchas conversaciones entre sus seguidores.

Este es solo uno de los muchos hechos fascinantes que Köksal saca a la luz a través de sus mapas informativos. Los amantes de la geografía y la cultura también apreciarán la frecuencia con la que publica, así que siempre hay nuevo por aprender.

Lover of Geography es una divertida cuenta de Instagram dirigida por Orkun Melih Köksal, un amante de los mapas.

Al joven de 20 años le ha fascinado la geografía desde la infancia y comenzó a hacer infografías hace varios años.

Cada mapa informativo es el resultado de una cuidadosa investigación.

Se centra principalmente en Europa, pero ocasionalmente cubre todo el mundo.

