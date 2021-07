¿Quién fue Miguel Ángel? Conoce al gran pintor y escultor del Renacimiento [Infografía]

El pintor y escultor Miguel Ángel—figura clave del Alto Renacimiento en Italia—sigue siendo uno de los artistas más conocidos del mundo, incluso casi 500 años después de su muerte. El icónico artista se hizo famoso a una edad temprana. A los 24 años, el joven artista presentó una obra maestra de la escultura renacentista: la monumental Piedad de mármol. Encargada originalmente para el cardenal Jaén Bilhéres de Lagraulas como monumento funerario, la obra escultórica no tenía precedentes en cuanto a estilo y habilidad. También fue la única obra que el artista firmó. Al igual que el también célebre David de Miguel Ángel, esta escultura atrae a muchos miles de visitantes cada día.

La fama de Miguel Ángel como artista no ha hecho más que crecer desde su muerte en 1564. Hoy en día, sus obras forman parte de las conspiraciones ficticias de Ángeles y Demonios, de Dan Brown; se habla de la hazaña que representó pintar el techo de la Capilla Sixtina acostado, y la capilla es una de las atracciones más populares del Vaticano. Miguel Ángel también escribió poesía, pintó frescos, diseñó edificios y esculpió mármol. Era, en todo el sentido de la palabra, un genio creativo.

Para saber más sobre quién era Miguel Ángel como artista y cómo alcanzó su fama, echa un vistazo a la infografía de My Modern Met sobre el verdadero hombre del Renacimiento.

¿Quién fue Miguel Ángel?

