Maestra inspiradora pide mochilas con útiles escolares en vez de flores para su funeral

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH — (@DrBradJohnson) June 19, 2018

A menudo pasamos por alto el impacto que los educadores tienen en el mundo. Sin embargo, el apoyo y la sabiduría de los profesores apasionados sin duda dejan una impresión duradera en sus alumnos. Los profesores que tienen una verdadera vocación y tratan de empoderar a sus alumnos a través del aprendizaje son tesoros que no deben darse por sentados en nuestra sociedad. Tammy Waddell, una educadora de Georgia, fue un brillante ejemplo de este tipo de dedicación. Esta maestra lo demostró durante décadas de servicio a sus alumnos, incluso hasta el final de su vida.

Waddell fue profesora de primaria en las escuelas del condado de Forsyth durante 30 años hasta que falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Como defensora de la educación, “sentía pasión por la alfabetización y creía que todos los niños merecían la oportunidad de aprender”. Este compromiso no solo inspiró a sus alumnos: también dio origen un legado de educadores en su familia, incluyendo a su hijo y a su primo, quienes le atribuyen la inspiración de hacer una carrera en educación.

“Parte de lo que me encantaba de mi madre era la pasión que tenía como profesora”, expresó su hijo, Kevin Waddell. “Es una de las inspiraciones que me llevaron a la profesión. Vivió su vida amando a los demás y nunca le preocupaba llamar la atención… solo se centraba en el amor”.

Incluso al final de su vida, Waddell siguió preocupándose por sus alumnos. En sus últimas semanas, la dedicada profesora hizo una petición final en nombre de sus alumnos. En lugar de que los dolientes compraran flores en su honor, pidió que llevaran a su funeral mochilas llenas de materiales escolares como donaciones para los niños necesitados. Su conmovedora petición dio lugar a cientos de donaciones de mochilas, y la noticia de este conmovedor acto ha seguido inspirando a muchos desde su muerte. Un tuit de su primo compartiendo la noticia recibió miles de respuestas y retuits en Twitter de quienes se sintieron conmovidos por la generosa petición de Waddell.

“Ese era el tipo de profesora que era”, dijo Brad Johnson, primo de Waddell, “y esto es un reflejo de su corazón. Era maestra primero, siempre”.

La educadora Tammy Waddell pidió a los asistentes a su funeral que trajeran mochilas llenas de materiales escolares en vez de flores.

Honorary pallbearers… Teachers who had taught with her through the years… pic.twitter.com/CyB2pBbBNy — (@DrBradJohnson) June 19, 2018

Portadores del féretro honorarios… Profesores que habían enseñado con ella a través de los años…

What some of the back packs were filled with… pic.twitter.com/rUWpheecEk — (@DrBradJohnson) June 26, 2018

Algunas de las cosas que habían dentro de las mochilas…

Desde entonces, el conmovedor deseo final de Waddell ha inspirado a miles de personas, y su dedicación y amor por sus alumnos siguen vivos en este generoso acto en su nombre.

What an incredible act of kindness and one that will be remembered. I am inspired. — Ginny Gills (@GinnyGills) June 19, 2018

Qué acto de bondad tan increíble y que será recordado. Me inspira.

Thank you for sharing! Your cousin's thoughtfulness is inspiring and your willingness to share this amazing gesture will spread the greatness even further! — Michelle Schoeneberger, Ed.D. (@m_schoeneberger) June 19, 2018

¡Gracias por compartirlo! La consideración de tu prima es inspiradora y tu voluntad de compartir este increíble gesto hará que la grandeza se extienda aún más.

True educator from beginning till the end . Absolutely wonderful and such a blessing. What an honor ❤️ — Joyce Hampton (@MommahamJoyce) June 20, 2018

Una verdadera educadora desde el principio hasta el final. Absolutamente maravilloso y toda una bendición. Qué honor ❤️

What a selfless, amazing final act of a teacher’s heart ❤️ — Juliet Deaton (@Jules4Ever) June 20, 2018

Qué acto final tan desinteresado e increíble del corazón de una profesora ❤️

The most beautiful loving gesture at a funeral I have ever seen …. I wish I had known her…. — Diane Jones (@Restorology) June 25, 2018

El gesto de amor más hermoso que he visto en un funeral …. Me gustaría haberla conocido….

Oh my goodness, I love this so much. I’m so sorry for your loss, but what a legacy for your cousin to leave…helping children until the very end. ❤️ — Lisa Lee (@Mrs_LisaLee) June 25, 2018

Dios mío, me encanta esto. Siento mucho tu pérdida, pero qué legado deja tu prima… ayudar a los niños hasta el final. ❤️

h/t: [Reddit]

