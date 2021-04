Artista pinta objetos olvidados para que se camuflen en el paisaje donde los encontró

Si alguna vez te has encontrado objetos perdidos durante tu caminata por la naturaleza, no estás solo. De hecho, la educadora de naturaleza y artista de medio tiempo Mariah Reading ha encontrado un nuevo propósito para estos objetos olvidados. Reading usa sus magistrales habilidades de pintura para transformar basura en obras de arte que se camuflan a la perfección en el paisaje donde fue encontrado cada objeto.

Originaria de Bangor, Maine, Reading desarrolló su pasión por el medio ambiente desde muy joven. “Bangor está en una ubicación bastante céntrica en el estado, así que tenía acceso a diferentes parques nacionales, a los senderos de los Apalaches y estaba cerca de Canadá”, le cuenta a My Modern Met. “Crecí con bosques y ríos a mi alrededor”.

Reading notó la relación entre el arte y la basura cuando asistió a una clase de escultura en su último año en Bowdoin College. Inspirada para reducir su propio uso de materiales, la artista empezó a utilizar objetos encontrados como lienzos para sus pinturas de paisajes. Después de graduarse, continuó con esta práctica, recogiendo basura y objetos desechados en parques nacionales de todo Estados Unidos.

“Todo [mi arte] es improvisado”, continúa. “Todo se basa en lo que he encontrado en el campo. Por eso este proyecto sigue siendo fresco. No sé con qué me voy a encontrar, y eso es lo que hace que este proyecto sea emocionante”. Su serie basada en el Parque Nacional Acacia, Maine (tierra de la Confederación Wabanaki), incluye un Croc reutilizado, un casco de espuma de poliestireno y un guante, todos ellos abandonados en la naturaleza. “Los objetos desechados ofrecen un retrato del paisaje”, añade Reading, ya que los objetos permiten comprender cómo y por qué la gente está en esa tierra.

La artista y educadora de naturaleza Mariah Reading pinta exquisitos paisajes sobre objetos desechados.

Su serie actual retrata paisajes contemporáneos a través de objetos desechados y reutilizados.

