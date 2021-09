Artista crea pinturas increíblemente realistas para enfrentar su miedo al océano

El océano es una musa para muchos artistas. Sin embargo, no siempre es fácil captar sus movimientos. La artista californiana Andreea Berindei es una experta en ello, representando los diferentes estados del océano en pinturas acrílicas realistas.

Desde olas que rompen hasta una marea que sube lentamente, Berindei explora una experiencia única en cada lienzo, utilizando sus habilidades para hacer que el agua se vea lo más real posible. Pero aunque Berindei tiene un talento para pintar agua, su relación con ella en el mundo real es mucho más delicada. “Lo que no sabe mucha gente es que tengo talasofobia, o miedo a las grandes masas de agua”, dice Berindei a My Modern Met.

“Como pintora de agua, me sorprende no pasar por el estado mental paralizante que podría desencadenar esta obra”, comparte. “Pero mi proceso de pintar el agua es diferente porque, aunque sufro de talasofobia, de alguna manera eso me ayuda a conseguir las capas de base de las tonalidades más profundas de azul, trabajando con los diferentes matices y construyéndolos, añadiendo detalles delicados y movimiento con cada trazo”. Berindei realza sus representaciones del océano con cielos igual de vivos y etéreos. El resultado capta la atmósfera de estar en la playa.

“Todos tenemos dones ocultos esperando ser descubiertos y desarrollados”, añade la artista. “Pero hasta que no nos tomemos el tiempo de preguntarnos por qué nos han puesto en esta Tierra, estos dones estarán latentes. Depende de nosotros. Cuando eliges descubrir tus dones, te encuentras en un lugar único. Estás en camino de descubrir para qué has nacido, lo que te apasiona o te apasionará hacer”.

Puedes comprar cuadros originales a través de la tienda en línea de Berindei y no olvides seguir a la artista en Instagram para estar al día de sus últimas creaciones.

La artista californiana Andreea Berindei crea impresionantes pinturas acrílicas del océano.

En sus pinturas realistas, la artista retrata olas rompiendo, pozas de marea y costas rocosas.

