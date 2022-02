Una hermosa pintura de pingüinos está entre los finalistas del premio Wildlife Artist of the Year

Todo el mundo ama a los pingüinos. Estos célebres animales han inspirado muchas obras de arte y proyectos creativos, como la foto de dos pingüinos viudos y un proyecto fotográfico sobre la vida en la Antártida. Ahora, la artista británica Sophie Green, conocida por sus representaciones hiperrealistas de la vida silvestre, plasmó a un grupo de pingüinos emperador caminando en una tormenta de nieve en una pintura acrílica que tituló The March (“La marcha”).

Esta gran obra horizontal captura a la perfección la dura vida de los pingüinos llevan en la Antártida. Su composición minimalista distribuye la atención sobre cada ave que aparece en la imagen. Afortunadamente, los esfuerzos de Green fueron reconocidos, ya que este trabajo ahora es uno de los finalistas del premio Wildlife Artist of the Year (Artista de vida silvestre del año) 2021 de la David Shepherd Wildlife Foundation y recibió elogios por parte de los jueces. Además, esta pieza fue la portada del libro de la exhibición Artists for Conservation y fue finalista al Premio del Público de la revista BBC Wildlife.

Es fácil ver por qué esta obra ha sido tan bien recibida. Green empleó sus habilidades magistrales para pintar a más de una docena de pingüinos moviéndose en una línea que se dobla por la mitad. Cada pájaro se mezcla con el fondo blanco. Algunos de los sujetos que se encuentran más lejos están más sumergidos en la niebla. Al fusionar las figuras con el escenario invernal, la artista transmite las condiciones brutales en las que estos animales viven cada día en la Antártida.

Puedes aprender más sobre el concurso Wildlife Artist of the Year en su sitio web. Además, puedes comprar impresiones de la obra de Green en su tienda en línea. Una porción de las ganancias se destinará a la conservación de vida silvestre.

