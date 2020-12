Lo mejor de 2020: las piezas bordadas más imaginativas de este año

Este año fue desafiante para muchas personas, pero varios creadores encontraron la manera de seguir adelante y crear arte desde casa. Los artistas textiles de todo el mundo usaron el tiempo extra en sus estudios para producir increíbles piezas bordadas inspiradas en una gran variedad de sujetos y lugares. Mientras que algunos de estos artistas dieron vida a escenas exuberantes usando técnicas de pintura con hilo, otros desafiaron los límites de la textura y crearon formas tridimensionales.

Este año, vimos a varias artistas textiles capturar la belleza de sus entornos naturales en varios países europeos, así como crear paisajes fantásticos que nacieron en su imaginación. Jura Gric completó una detallada pintura con aguja de una casa en llamas en medio de un exuberante bosque verde, mientras que Sew Beautiful combinó diferentes técnicas para representar nubes esponjosas que sobresalían de un vibrante cielo azul. Otras bordadoras representaron a sus sujetos con un realismo magistral, incluyendo a Desert Eclipse Studio, que cosió peinados tridimensionales que se salían del aro.

Estas talentosas artistas están demostrando que el antiguo arte del bordado a mano está aún lleno de posibilidades creativas. Sigue hacia abajo para ver los proyectos bordados más impresionantes e innovadores de este año.

¡Echa un vistazo a nuestra selección de lo mejor del bordado en 2020!

Increíbles pinturas con hilo de Jūra Gric

Inspirada por los frondosos bosques de su hogar en Lituania, la artista Jūra Gric cosió meticulosamente una imagen de una casa ardiendo en el bosque. Usó una aguja e hilo para hacer puntadas expresivas que parecían pinceladas. Como resultado, cada una de sus piezas luce como un portal a una escena cautivadora diferente. “Coserlos puede llevar mucho tiempo, pero todos los detalles y texturas son la razón por la que me atrajo tanto el bordado en primer lugar”, dice Gric a My Modern Met. “Por ahora, trato de no crear atajos o fusionar bordados con otros medios. Adopto un enfoque más tradicional, dejo que el bordado brille por sí solo como el medio de arte maravilloso que es”.

Coloridas piezas bordadas en 3D de Sew Beautiful

La artista Sew Beautiful, quien reside en el Reino Unido, lleva el bordado al siguiente nivel con sus hermosos paisajes en 3D. Cada escena vibrante es realizada con una gran variedad de puntos, dando como resultado diseños texturizados que parecen pinturas de paisajes coloridos. Desde flores púrpuras y rosas representadas con nudos franceses hasta cielos vibrantes hechos con puntos largos y nubes esponjosas hechas de ovillos de lana, cada parte de sus diseños es una belleza.

Broches de mariposas realistas de Georgie Emery

La artista británica Georgie Emery crea mariposas bordadas realistas que puedes sostener en la palma de tu mano. Sus broches representan a la especie Vanessa cardui (también conocida como vanesa de los cardos), con manchas distintivas de color marrón, naranja, rojo, negro y blanco. El tamaño de cada uno de estos accesorios es el mismo de su contraparte viva, así que lucen aún más reales cuando los llevas puestos en tu chaqueta.

Bordado impresionista de Ludmila Perevalova

Mucha gente se siente atraída por las pinturas impresionistas por sus alegres representaciones del campo. La artista Ludmila Perevalova se inspira en este estilo del siglo XIX para crear sus exquisitas pinturas de hilo. Ella cose colinas onduladas, flores, árboles y cielos despejados con varias puntadas largas y cortas que casi se salen del aro. Sus capas de suntuosos colores hacen que cada escena sea digna de contemplar.

Peinados bordados en 3D de Desert Eclipse Studio

María de Desert Eclipse Studio no teme abordar incluso los peinados más elaborados. Esta artista del bordado se especializa en hacer retratos por encargo de una, dos o tres personas mirando al cielo nocturno. Los clientes pueden solicitar diferentes colores y estilos de cabello, como coronas de flores, trenzas francesas y moños. Ella hace el cabello con diferentes tonos de hilo para dar al cabello una sensación de volumen y realismo.

Vista aérea de paisajes bordados de Victoria Rose Richards

Si eres de los que adoran volar, entonces sabes que no hay nada mejor que ver los colores y las formas abstractas de los paisajes desde la ventana de un avión. Inspirada por las vistas aéreas, la artista textil Victoria Rose Richards crea coloridos diseños de bordados en 3D basados en el paisaje rural de su ciudad natal de Plymouth, Inglaterra. La artista utiliza una variedad de técnicas de bordado para lograr que sus obras estén llenas de texturas diferentes. Los árboles y el follaje se representan con grupos de nudos franceses mientras que los campos y los lagos se recrean con largos y rectos puntos satín. Cada detallada pieza luce como una imagen textil vista desde el cielo.

Oasis bordados llenos de textura de Suter Design Co

La artista textil Fenny Suter, de Suter Design & Co., crea pinturas bordadas en 3D que están hechas para tocarse. Sus extraordinarias piezas bordadas evocan las diferentes sensaciones táctiles de un día de playa, desde el fresco salpicar de la marea hasta la suavidad de la arena y la suavidad de las hojas. Dentro de estas exuberantes escenas hay pequeñas figuras humanas tomando el sol en el agua, que parecen capturar un momento fugaz en el tiempo, donde todo está imbuido de una sensación de serenidad.

Bordado abstracto de Litli Ulfur

La artista Litli Ulfur deja que sus experiencias en la naturaleza sean la guía de sus increíbles diseños laberínticos. Ella cose paisajes abstractos hechos de frondosos bosques y musgo que llama al espectador a mirar más de cerca y sumergirse en sus fascinantes texturas. Su combinación de texturas incluye nudos franceses, flecos y áreas de puntos planos. “No busco formas literales”, dice a My Modern Met, “la abstracción es el mejor reflejo de mi percepción de lo que veo”.

Bordado 3D estacional de Kayra Handmade

La artista textil neerlandesa Ceren, también conocida como Kayra Handmade, tiene una habilidad extraordinaria para capturar el movimiento de un momento en el tiempo. Crea diseños bordados en 3D de mujeres con pelo suelto y vestidos de tela que fluyen como si la brisa de verano o las ráfagas otoñales los movieran suavemente. Estas ilustraciones se expresan usando una variedad de puntadas hechas en hilos de colores, así como con otros elementos menos convencionales como cuentas de vidrio y tela fina.

Insectos y flores bordadas de Emillie Ferris

Inspirada por la “naturaleza, la magia y todo lo fantástico”, la artista textil británica Emillie Ferris crea diseños bordados con mariposas, polillas, abejas y flores. Basa sus diseños en antiguas ilustraciones entomológicas, que luego infunde con sus propios toques románticos para crear un retrato amoroso de su sujeto. Sus meticulosas piezas capturan todas las sutiles complejidades del patrón de las alas de una polilla y los pelitos que cubren el cuerpo de una abeja.

Artículos relacionados:

Paisajes bordados en 3D capturan hermosas vistas aéreas de la campiña inglesa

Esta artista del bordado “pinta” paisajes expresivos con hilo y aguja

Estos bordados 3D imaginan a mujeres con atuendos y melenas que se salen del aro

Estos broches bordados lucen como mariposas reales posadas en tu chaqueta