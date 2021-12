Los 15 mejores sets de rotuladores artísticos para entusiastas y profesionales

Ya sea que los conozcas como marcadores, plumones, o como algo más, es probable que tengas recuerdos de pintar con rotuladores cuando eras niño. ¿Tal vez tenías un colorido set de Crayola con el que adorabas dibujar? Solemos asociar a los plumones con la infancia; sin embargo, eso no quiere decir que no sean útiles en la actualidad, especialmente si eres un artista al que le encanta dibujar o si eres un entusiasta de los libros de colorear para adultos.

Existen muchas buenas razones para experimentar con rotuladores artísticos. Una de ellas es que son muy fáciles de usar y de transportar. Ya sea que vayas a trabajar en tu estudio o que quieras dibujar fuera de casa, es muy sencillo tomar los colores que necesitarás y llevarlos contigo. Y hablando de colores, muchos rotuladores artísticos están disponibles en paquetes de 12, 18 o incluso 60, por lo que tendrás una gran variedad de tonalidades para escoger. Aún si no tienes todos los colores, muchos marcadores—como Copic—te permiten mezclar pigmentos como lo harías con los lápices de colores.

Tipos de rotuladores artísticos

Dos de los tipos de rotuladores artísticos más populares son los que están hechos a base de alcohol o de agua. Cada uno tiene sus propias características que son esencialmente opuestas entre sí.

Los rotuladores a base de alcohol se componen de una combinación de pigmento y alcohol. Se secan rápidamente y son permanentes, por lo que si se les aplica agua no se borrarán. La mayor desventaja de los rotuladores a base de alcohol es que a veces tienen un olor fuerte. Por ello, es una buena idea usarlos en un lugar bien ventilado.

Los rotuladores a base de agua contienen, como su nombre lo indica, agua (o una combinación de agua y glicerina). No suelen ser permanentes y la tinta se correrá si entra en contacto con el agua. Sin embargo, no tiene olor, por lo que son ideales para los niños. ¡Solo asegúrate de dejarlos secar por completo!

Los mejores rotuladores artísticos

Rotuladores básicos de Copic (set de 12)

La marca de rotuladores Copic es una de las más populares entre los artistas. Con tinta a base de alcohol, los colores no son tóxicos y puedes rellenarlos una vez que se haya acabado el pigmento. Estos marcadores son más caros que otras marcas, pero la gente que los usa entiende por qué. “Son INCREÍBLES”, escribe una persona en una reseña. “Colorear con ellos es casi como usar acuarelas, donde todo se trata de combinar y poner capas de color. Su aplicación es suave y maravillosa y es muy fácil mezclarlos con otros colores similares”.

Rotuladores color piel de Copic (set de 6)

Este set contiene los mismos rotuladores de la marca Copic pero se adapta a los tonos de color de la piel. ¡Es ideal para hacer retratos!

Rotuladores de doble punta de Staedtler (set de 36)

Los rotuladores de doble punta de Staedtler son dos plumones en uno. Cada una tiene una punta fina de un lado y una más gruesa del otro, lo que te da flexibilidad a la hora de colorear.

Marcadores de pintura Uni-posca (set de 16)

En el mundo de los marcadores, Uni-posca (también conocida como Posca) ha ido ganando fuerza en los círculos artísticos. Se trata de pigmentos a base de agua que son resistentes a la luz y al agua—pero la tinta no se correrá si entra en contacto con el agua una vez que se haya secado. Su punta de fieltro opaca puede escribir en una variedad de superficies incluyendo metal y plástico; los compradores en Amazon dicen que han decorado cosas como sus Gameboys y tablas de surf con ellos.

Marcadores de pincel de Sakura Koi (set de 12)

Estos marcadores de pincel de Sakura son perfectos para los ilustradores. Sus rotuladores tienen puntas flexibles que te permiten crear trazos finos o gruesos dependiendo de la presión que apliques sobre el papel. Además, sus plumas no tienen olor.

Plumones de punta pincel de Winsor & Newton (set de 6)

Este set de Winsor & Newton incluye seis rotuladores a base de alcohol que son ideales para dibujar y sombrear. Son rotuladores de doble punta, por lo que cuentan con una punta fina en un lado y una punta de pincel en el otro.

Rotuladores de doble punta de Ohuhu (set de 36)

Ohuhu ha creado un set de rotuladores de doble punta que tienen una punta flexible de un lado y otra mucho más fina del otro. Esto facilita la transición entre sombrear y subrayar con precisión y dibujar líneas delgadas. Estos marcadores también durarán mucho tiempo: este set en particular te permite colorear el equivalente a 300 metros de dibujos.

Rotuladores artísticos de doble punta de Prismacolor (set de 12)

Prismacolor sigue siendo una de las mejores marcas de materiales de arte. Este set es muy apreciado tanto por la cantidad como por la calidad de los rotuladores; los plumones de doble punta a base de alcohol vienen en 12 colores diferentes que tanto los principiantes como los profesionales adorarán por igual. “Se nota que son de calidad profesional”, comparte un comprador en una reseña. “He podido lograr cosas en este medio que antes no sabía que eran posibles. Por ejemplo, fue relativamente fácil para mí descubrir cómo colorear sin dejar rayas, algo que me resultaba imposible con otros marcadores; no sabía que era una opción”.

Rotuladores de punta pincel / doble de Tanmit (set de 40)

Con otro juego de marcadores de doble punta, la marca Tanmit ofrece una increíble cantidad de colores a un precio razonable. Ambas puntas son relativamente delgadas—una es un estilo de pincel mientras que la otra es fina, por lo que son ideales para bosquejar o darle color a tu diario artístico.

Marcadores de punta pincel tipo acuarela y resaltadores de Feela (set de 100)

¿Estás buscando un montón de colores? Justo eso ofrece Feela con sus rotuladores de acuarela. Diseñada tanto para trazos anchos como para un trabajo detallado, la tinta a base de agua se mezcla suavemente y no atraviesa el papel (a menos de que pases por el mismo punto varias veces). Si eres un entusiasta de los libros de colorear para adultos, este podría ser el set para ti. El consenso entre sus compradores es que este juego es ideal para colorear ocasionalmente.

Marcadores tipo pincel Pitt de Faber-Castell (set de 12)

Faber-Castell es otra marca cuyo nombre es sinónimo de materiales artísticos de calidad. Sus rotuladores artísticos PITT combinan una punta tipo pincel sintética con la tradicional tinta India. Los resultados son marcadores con “colores profundos” que son resistentes a la luz y al agua.

Marcadores Fibralo de Caran d'Ache (set de 30)

Esbozar, dibujar, colorear… los marcadores Fibralo de la empresa de materiales de arte suiza Caran d'Ache pueden hacerlo todo. Cada rotulador está hecho con tinta soluble en agua de origen vegetal, no alergénica y que no traspasa el papel. Además, si te olvidas de volver a ponerles la tapa, estos duraderos rotuladores conservarán su intensidad hasta siete días.

Rotuladores de pincel para mezclado de Tombow (set of 20)

Los rotuladores Tombow son algunos de los más populares en el mercado. La punta de nylon duro permite dibujar líneas finas y letras, mientras que la punta de pincel de fibra puede rellenar grandes espacios con la tinta inodora a base de agua.

Marcadores artísticos de Chartpak (set de 25)

En lugar de un rotulador de doble punta, Chartpak ha diseñado un único plumín que te permite producir tres tipos de trazo distintos con solo mover la muñeca. Estos rotuladores van desde una punta fina hasta un peso medio e incluso trazos anchos.

Rotuladores de diseño ProMarkers de Windsor & Newton (set of 24)

Si buscas rotuladores para usar en diseño, cómics o ilustración, los ProMarkers de Winsor & Newton son la mejor opción. Estas herramientas fiables ofrecen una aplicación uniforme de tinta permanente a base de alcohol y están disponibles en una amplia variedad de juegos y colores.

Recuerda: diviértete, y ¡nunca dejes de crear!

