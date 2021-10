Artista crea su propia pintura ‘azul Tiffany’, un color que lleva décadas siendo marca registrada

El artista británico Stuart Semple lo ha hecho de nuevo: esta vez, ha dirigido sus esfuerzos guerrilleros para liberar un conocido pigmento azul. Con su nuevo lanzamiento de pintura, el artista ha ha puesto a disposición del público un sustituto del emblemático tono azul Tiffany, que es marca registrada. Llamando a su propia versión del tono azul aturquesado Tiff, el artista logró crear una imitación “verdaderamente mate y de excelente calidad” que ya está disponible para todos los artistas y entusiastas del color en general.

El azul Tiffany es una marca registrada de Tiffany and Company desde 1998. Y desde el año 2001, ha sido un color personalizado creado exclusivamente para Tiffany por Pantone, el conocido proveedor de pinturas, pigmentos y tonos. Desde entonces, no está disponible para uso público. Y no importa en qué medio se reproduzca el color, la tonalidad sigue estando sujeta a licencia. Pero ya no, gracias a Semple.

“¡Azul Tiffany! Es ILEGAL que pintes con él”, dice el artista en una publicación de Facebook en la que anuncia la llegada de su nueva pintura. “Es una marca registrada en todas las categorías. ¡Por eso tuvimos que liberarlo!”.

La pintura Tiff de Stuart Semple está a la venta en el sitio web de materiales de arte del propio artista, Culture Hustle. Sin embargo, tendrás que tener paciencia si quieres tenerla en tus manos. La pintura acrílica, que estaba disponible desde el sábado 18 de septiembre, se agotó rápidamente. Por suerte, debido a la gran demanda, ya puedes encargar por adelantado el próximo lote de Tiff, cuyo envío está previsto para el viernes 1 de octubre de 2021.

Puedes seguir a Semple en Instagram o unirte a su lista de correo para estar al tanto de la futura disponibilidad de Tiff.

El artista Stuart Semple acaba de lanzar un sustituto del color azul Tiffany llamado Tiff.

El azul Tiffany ha sido marca registrada de Tiffany and Co. desde 1998, así que Semple decidió que era momento de liberarlo.

Stuart Semple: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter | Shop

h/t: [Boing Boing]

Todas las imágenes vía Culture Hustle.

