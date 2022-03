Zelenski da las gracias a Mila Kunis y Ashton Kutcher por recaudar 35 millones de dólares para Ucrania

Desde que comenzó la crisis en Ucrania, personas de todo el mundo se han unido para ofrecer apoyo y ayuda, tanto monetaria como humanitaria, al país devastado por la guerra. La actriz Mila Kunis y su marido, Ashton Kutcher, fueron de los primeros en sumarse, creando una página de GoFundMe para recaudar dinero para los refugiados ucranianos que han tenido que huir de su país. La pareja inició la campaña con una contribución propia de 3 millones de dólares, y a partir de ahí las donaciones no han dejado de llegar.

En menos de un mes, la pareja ha superado su objetivo de 30 millones de dólares y ya lo ha elevado hasta los 40 millones. Al 27 de marzo, la recaudación de fondos ha acumulado más de 35 millones de dólares en donaciones de casi 73,000 donantes. Entre los principales contribuyentes del fondo están DST Global y Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation. Ellison donó la mayor cantidad de todas, la increíble de 5 millones de dólares, y DST aportó un total de 3.5 millones de dólares a la causa. Y además de muchos otros, varios donantes anónimos hicieron generosas contribuciones de más de un millón de dólares.

Pero independientemente del tamaño de sus donaciones, más de 72,000 personas se unieron para apoyar a Ucrania. Y el esfuerzo no ha pasado desapercibido. De hecho, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se sintió tan conmovido por el apoyo que se tomó el tiempo de agradecer personalmente a Kunis y Kutcher por utilizar su plataforma para recaudar dinero para los refugiados ucranianos. Zelenski incluso publicó una foto suya en una videollamada con los dos actores en Twitter. Y en una declaración en el sitio web oficial del presidente de Ucrania, detalló aún más su agradecimiento.

“Hablé con Ashton Kutcher y Mila Kunis. Una pareja famosa que cree sinceramente en nosotros, en nuestra victoria, en nuestro futuro”, escribe Zelenskyy. “Ayudan a los desplazados ucranianos recaudando fondos. Y los dos ya han recaudado 35 millones de dólares. Les he dado las gracias en nombre de nuestro pueblo, en nombre de todos nosotros. Este es un buen resultado para una pareja de nuestros amigos en Estados Unidos”.

15 million…Halfway there wanted you to meet the people who are helping make it happen. #StandWithUkraine️ @Airbnb @flexport pic.twitter.com/tZf0LtpwiI — ashton kutcher (@aplusk) March 6, 2022

Kunis y Kutcher han manifestado su apoyo a Ucrania desde el principio. La causa es especialmente importante para Kunis, ya que nació en Ucrania y vivió allí durante varios años antes de trasladarse a Estados Unidos con su familia en 1991. “Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa”, explica Kunis en el video de su campaña de GoFundMe. “Pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”.

La pareja está ayudando a dirigir los fondos recaudados a organizaciones que pueden hacer llegar suministros y ayuda directamente a los ucranianos necesitados. De momento, están entregando los fondos a Flexport.org y Airbnb. Flexport está organizando envíos de suministros a los refugiados en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Por su parte, Airbnb está ayudando a proporcionar alojamiento gratuito a los refugiados que huyen, y cada donación ayuda.

“A medida que la financiación continúe llegando, trataremos cada dólar como si fuera donado de nuestro bolsillo, con respeto y honor por el trabajo que se hizo para ganarlo, la intención de amor a través de la cual se dio, y el deseo de que se maximice para obtener resultados positivos”, comparte Kutcher.

Para saber cómo puedes contribuir, visita la página de la campaña GoFundMe de Kunis y Kutcher, Stand With Ukraine.

We are overwhelmed with gratitude for your support. 2 weeks ago, we asked you to join us and more than 65,000 of you stepped up and donated what you could. Now, with your help we have reached our $30 million goal. (1/5) pic.twitter.com/zQfQ1BNWZm — ashton kutcher (@aplusk) March 17, 2022

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Además de Zelenski, personas de todo el mundo han expresado su apoyo y gratitud por los esfuerzos de recaudación de fondos de las dos superestrellas.

should anyone have told me in 1999 that Ashton and Mila would lead one of the most incredible humanitarian effort in the world one day, i’d say get out of here! Thank you for what you do ❤️🇺🇦 — 👨‍💻 Alex Kuznetsov (@AlexKitSec) March 17, 2022

Si alguien me hubiera dicho en 1999 que Ashton y Mila liderarían uno de los esfuerzos humanitarios más increíbles del mundo algún día, ¡jamás les hubiera creído! Gracias por lo que están haciendo

Love you 2 kind beautiful people. We stand with Ukraine 🇺🇦 💙💛 — Leeanne Willoughby (@ljwilloughby) March 6, 2022

Los amo, 2 personas amables y hermosas. Estamos con Ucrania

Thank you guys for your active support and your humanity ! God Bless you ! — Fior di Maggio (@fiordimaggio22) March 6, 2022

¡Gracias por su ayuda activa y por su compasión! ¡Dios los bendiga!

Ukraine Loves You, Thank You for having spoken and for having done the beautiful gestures, for the solidarity and sensitivity💙💛🙏 — Ol (@nomeutenteo) March 6, 2022

Ucrania los ama, gracias por alzar la voz y por este hermoso gesto , por la solidaridad y sensibilidad

May the Lord bless you!!!! You are amazing people!

Нехай Господь благословить Вас! Ві неймовірні! Львів. — CrazyRedHair (@Oncehadredhair) March 8, 2022

¡Que Dios los bendiga! ¡Son personas increíbles!

Thank you for being a VOICE . We were compelled to give the most we could – Your compassion and kindness in the past and now with helping the refugees – ( beautiful people fleeing from everything they know in order to not lose their one life ) — Sandy Smith (@sandyagoura) March 18, 2022

Gracias por ser una VOZ. Nos motivaron a dar lo más que pudiéramos. Su compasión y amabilidad en el pasado y ahora con la ayuda a los refugiados (personas hermosas huyendo de todo lo que conocen para no perder su única vida).

That’s what a community will and can do for others.

Thank you Ashton and Mila for helping us help others

LU all peace love ✌️🙏❤️ — toodles501 (@tdoyle501) March 18, 2022

Esto es lo que la comunidad hace y puede hacer por otros. Gracias Ashton y Mila por ayudarnos a ayudar a otros. Los quiero, amor y paz

Thank you for helping the Ukrainian people! Thank you for helping my country! 💕 — Наталія (@NatkaZadan) March 18, 2022

¡Gracias por ayudar al pueblo ucraniano! ¡Gracias por ayudar a mi país!

