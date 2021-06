‘Mr. Trash Wheel’ y su familia ayudan a mantener limpias las aguas de Baltimore

Conoce a Mr. Trash Wheel. En 2014, este gracioso recolector de basura se convirtió en el guardián medioambiental del puerto de Baltimore, Maryland. El interceptor de basura flotante fue una idea de John Kellett y contó con el apoyo de la Water Partnership de Baltimore. En los últimos años, a Mr. Trash Wheel (o Sr. Rueda de Basura) se le han unido otros extravagantes “miembros de la familia” que ayudan a recoger muchas toneladas de plástico y otros desechos de las aguas, ayudando a mantener la costa limpia para todos.

El funcionamiento interno de Mr. Trash Wheel—conocido por sus ojos saltones—es tan impresionante como su divertido exterior. La barcaza tiene una rueda de agua que es impulsada por la corriente del río que desemboca en el puerto. Esta mueve una cinta transportadora y unos rastrillos, que recogen y trasladan la basura del río a una zona de recogida dentro de Mr. Trash Wheel. Desde 2014, el interceptor ha recogido más de un millón de kilos de basura para ser retiradas de las vías fluviales. El diseño, que Kellett originó a partir de un boceto en una servilleta, se ha convertido en un elemento fundamental del ecologismo de Baltimore.

Hoy en día, a Mr. Trash Wheel se le une la Profesora Trash Wheel, que se lanzó en 2016 y, según su biografía, ama a las mujeres en las ciencias y no le gusta el patriarcado. En 2018, Capitán Trash Wheel no binario se unió a la familia. Gwynnda la Buena Rueda del Oeste completará pronto la familia de Trash Wheel. Entre sus aversiones están los microplásticos y los juicios de las brujas de Salem. La próxima vez que estés en Baltimore, no dejes de ver a estos heroicos guardianes del puerto.

Mr. Trash Wheel y su familia de interceptores de basura ayudan constantemente a mantener limpio el puerto de Baltimore.

View this post on Instagram A post shared by Mr. Trash Wheel (@mrtrashwheel)

Desde 2014, Mr. Trash Wheel ha retirado más de un millón de kilos de basura del puerto.

Mr. Trash Wheel: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

h/t: [CNET]

Artículos relacionados:

Chicago ha lanzado un robot comebasura que cualquiera puede controlar de forma remota

Este cortometraje imagina cómo sería si los plásticos contaminantes fueran criaturas del mar

Expedición oceánica retira 103 toneladas de plástico del océano Pacífico