Futura mamá acoge a una gata embarazada y las dos dan a luz al mismo tiempo

El embarazo es un momento maravilloso para muchos futuros padres, y es aún más especial cuando se puede vivir la experiencia con alguien. Lauren Maners, quien se describe como “mamá, esposa y amante de la vida”, tuvo a su marido a su lado, pero también compartió la experiencia con una gata llamada Dove, que casualmente estaba embarazada al mismo tiempo.

Maners lleva mucho tiempo acogiendo y rehabilitando animales, pero cuando se acercaba el final de su embarazo, decidió tomarse un descanso para centrarse en el cuidado de su bebé. Sin embargo, el día que tomó la decisión de “no acoger más animales por el momento”, vio a una gata herida al lado de la carretera y supo que tenía que ayudarlo. Cuando ella y su marido se detuvieron a ver cómo estaba la gata, Maners descubrió que también estaba embarazada. Sintió que tenía una conexión con la felina inmediatamente, y decidió recogerla en su chaqueta y llevarla al veterinario.

Tras ser atendida, la gata, rebautizada como Dove, fue llevada a casa de la pareja. Al intentar encontrar a los dueños originales de la gata, Maners descubrió que era una gata callejera y que llevaba más de un año comiendo la basura de una cafetería cercana. Con ello, Maners decidió acoger temporalmente a Dove, y las dos futuras mamás empezaron a entablar una estrecha amistad mientras atravesaban las últimas semanas de su embarazo. “Dove y yo nos unimos al instante”, dijo Maners a My Modern Met. “Era como si ella pudiera sentir que yo era una amiga y que estaba allí para ayudar. No dejaba que mi marido se acercara a ella, pero saltaba en mi regazo”. Cada mañana, Maners y Dove se sentaban en el porche y desayunaban juntas. “Yo le cepillaba el pelo y la acariciaba”, recuerda Maners. “Con el tiempo también se acostumbró a los demás humanos, pero al principio solo me quería a mí”.

Cuando Maners reveló el doble embarazo en Instagram, escribió: “Tuve una reunión exclusiva del Club de Chicas Embarazadas con mi nueva [gata] rescatada, Dove. ¿Alguien quiere adivinar quién va a dar a luz primero?”. Sin embargo, lo que Maners no sabía es que ella y Dove acabarían dando a luz al mismo tiempo. Cuando Maners fue al hospital para tener a su hija Kylie, volvió para descubrir que Dove había dado la bienvenida al mundo a sus propios bebés. La dulce gata dio a luz a seis adorables gatitos. Maners dice: “Es muy posible que hayan nacido al mismo tiempo”.

Los gatitos empezaron a crecer y a descubrir el mundo, al igual que Kylie. “Cuando mi hija tenía 5 semanas, empezó a fijarse en los gatitos cuando la llevaba con ellos para ayudarme a darles de comer y a darles amor”, revela Maners. “Los gatitos también sentían mucha curiosidad por mi hija”.

Después de varios meses de disfrutar de la gran familia peluda, Maners y su marido decidieron que era hora de encontrar nuevos hogares para los gatos. Dove ahora vive con una amiga de Lauren, y los gatitos fueron realojados cerca, para que la familia pueda visitarlos siempre que quiera. ¡La pequeña Kylie seguramente será una amante de los gatos de por vida!

Cuando Lauren Maners estaba embarazada, ella y su marido estaban muy emocionados por dar la bienvenida al mundo a su pequeña hija, Kylie.

En las últimas semanas de su embarazo, Maners decidió acoger a una gata callejera llamada Dove, que también estaba embarazada.

Las dos futuras mamás formaron un vínculo por su experiencia compartida.

Mientras Maners estaba en el hospital dando a luz a Kylie…

¡Dove dio a luz a seis adorables gatitos!

Las dos familias pasaron los siguientes meses creciendo juntas.

Los gatos ahora ya tienen hogares permanentes, y la familia Maners disfruta de su vida juntos.

Lauren Maners: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Lauren Maners para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

La orca que cargó con su cría muerta por 17 días está embarazada de nuevo

Pit bull posa tiernamente junto a sus ocho cachorros en una adorable sesión de fotos

Artista ilustra tiernos y graciosos momentos cotidianos con su esposa embarazada