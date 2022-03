Mujer ucraniana cargó a su pastor alemán por 17 kilómetros hasta la frontera con Polonia

Las cosas que podríamos hacer para proteger a nuestros seres queridos son inconmensurables. Para muchos, eso incluye a sus adoradas mascotas. Desde que comenzó la crisis en Ucrania, sus ciudadanos han aparecido continuamente en las noticias por la inquebrantable devoción que han mostrado por sus animales, incluso mientras huyen de las regiones devastadas por la guerra para ponerse a salvo. Ahora, otra mujer valiente ha recibido elogios por el increíble amor que mostró por su perro, al que literalmente tuvo que cargar a cuestas hasta la frontera de Ucrania con Polonia.

La valiente mujer ucraniana, Alisa Teptiuk, de 35 años, ya había sufrido una gran pérdida antes de que comenzaran los combates. El 23 de febrero falleció su padre y al día siguiente Rusia invadió Ucrania. Así, en medio de un dolor insoportable y tratando de organizar el funeral de su padre, Teptiuk se vio obligada a empacar y buscar cómo salir país antes de que las fuerzas rusas llegaran.

“Mientras muchas personas salían de Kiev, mi esposo y yo tratábamos de acomodar documentos funerarios por toda la ciudad para enterrar a papá”, explica. “Pasamos de la morgue a la agencia funeraria a la oficina del fiscal a la oficina de registro de la morgue a la agencia funeraria. La sirena sonaba por todos lados y los tanques recorrían la ciudad”.

Afortunadamente, Teptiuk trabaja como programadora de Python para una empresa alemana, y contó con la ayuda de su compañía mientras hacía los arreglos necesarios para llegar a Polonia. Entonces, junto con su esposo, otros siete miembros de la familia y dos perros grandes, metieron sus cosas en un pequeño Peugeot 307 y condujeron hasta la frontera con Ucrania. Después de viajar por 16 horas, la familia se detuvo en un pequeño pueblo a 17 kilómetros de la frontera Polonia.

“Decidimos dejar el pueblo más tarde en la mañana porque era peligroso, incluso allí”, relata Teptiuk. “Cerca de la frontera con Polonia había muchos autos y no podíamos quedarnos en el auto durante los siguientes tres o cinco días, así que decidimos caminar los últimos 17 km hasta la frontera. Salimos a las 4 am, estábamos a -7º C. Fue un viaje duro por montañas y ríos. Mis hijos estaban llorando por el frío. Yo también quería llorar, pero no podía darme por vencida… fue idea mía ir a la frontera”.

Pronto, uno de sus perros también comenzó a tener problemas. Una pastora alemana de 12 años, llamada Pulya, tenía dificultades para caminar e incluso se caía de vez en cuando sin poder volver a ponerse de pie. Cuando pasaban autos, Teptiuk los detenía y pedía ayuda, pero los conductores no tenían espacio para ellos e incluso sugirieron que dejaran atrás a los perros. A pesar de que su mascota no podía caminar por su cuenta, la mujer y su familia nunca consideraron abandonarla.

“No podíamos dejarla atrás”, dijo Teptiuk. “Pulya es familia… es vieja y está canosa después de toda una vida con nosotros. La compramos el primer día de mi baja por maternidad cuando tenía casi cuatro meses. Ella ha pasado por los momentos más felices y más tristes de su vida con nosotros. Ella nos comprende y nos ama y la amamos mucho y haremos todo lo posible para cuidarla y mantenerla a salvo. Nadie pudo convencernos de que Pulya debía quedarse atrás. No era posible, ni siquiera lo pensamos”.

En cambio, Teptiuk y su esposo se turnaron para cargar al animal enfermo sobre sus hombros durante el resto del camino hasta la frontera con Polonia. Una imagen de este acto heroico fue compartida más tarde en las redes sociales. Desde entonces, la conmovedora foto se ha vuelto viral, y ha obtenido más de 31,000 me gusta en Twitter. “Tomé una foto sin pensar demasiado en ello”, dice Teptiuk. “Supongo que solo quería capturar el momento. Pero ahora sé lo especial que es. Muestra al mundo nuestro amor y devoción. Solo somos una familia ordinaria que se ama”.

Afortunadamente, Teptiuk y su familia llegaron a la frontera a salvo, junto con su amada Pulya, quien ahora es su “única constante en toda esta locura”. Sin embargo, la lucha aún no ha terminado para ellos. “Muchos de mis amigos todavía están en Ucrania, en Kiev”, explica. “Algunos de ellos están en Járkov en búnkeres con niños pequeños. Ni siquiera puedo imaginar lo que están sintiendo ahora”.

Entre los que quedaron en el país devastado por la guerra también se encuentra su esposo, Dmytro. Él no pudo cruzar la frontera debido a la orden de movilización promulgada por el presidente Zelensky, que impide la salida del país de hombres entre 18 y 60 años. En cambio, regresó a su pueblo para ayudar a cuidar a su madre y abuela.

“Solo hay siete de ellos allí y casi todos tienen más de 60 años”, relata Teptiuk. “El esposo de mi hermana también está allí, con sus padres y un amigo de sus padres. Todos ellos están en una casita sin agua. No hay tienda, ni farmacia, ni agua ni comida en el pueblo y él y el esposo de mi hermana están usando leña para calentar la casa”.

Aunque Teptiuk logró llevar a su perro a un lugar seguro y escapar con su hermana, su madre y sus hijos, su nueva vida todavía está plagada de miedo e incertidumbre. Pero incluso en medio de esta lucha, ha logrado reunir la fuerza y ​​el coraje para seguir adelante. “Fue difícil dejar Ucrania”, comparte la mujer. “Al principio perdí a mi papá, y ahora dejo a mi esposo allí. Mi esposo es una gran parte de mí, es mi mejor amigo… Nuestro amor sin límites es lo que me da fuerzas ahora”.

Una mujer ucraniana y su esposo cargaron a su perro a cuestas por casi 17 kilómetros hasta la frontera de Ucrania con Polonia.

This Ukrainian woman carried her old dog for 17km to cross the border with her. 🇺🇦 pic.twitter.com/wCthUAjqyw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 10, 2022

Esta mujer ucraniana cargó a su perro viejo por 17 km para cruzar la frontera con ella.

La conmovedora imagen rápidamente se volvió viral, lo que le valió la admiración del mundo.

The strength that you get when your loved ones need you 😭🙏🏻 — Bits336 (@BITS336) March 10, 2022

La fuerza que tienes cuando tus seres queridos te necesitan.

I'm sobbing. Even more amazing to me, is that in all the photos and videos I've seen, the dogs seem to understand and will let themselves be carried. I don't think I could lift my 85 lb girl, but I couldn't leave her behind. — Tracey with an e (@TraceyZeee) March 10, 2022

Estoy llorando. Aún más sorprendente para mí es que en todas las fotos y videos que he visto, los perros parecen entender y se dejan llevar. No creo que pueda cargar a mi niña de 85 libras, pero no podría dejarla atrás.

That's strong. A society that doesn't let their pets left behind seems to me, wonderfully mindful, compassionate…seems so unfair that they're being under such an attack. So unfair:( — Eva Schneedorferová (@uzsezasenudim) March 10, 2022

Eso es fuerza. Una sociedad que no permite que sus mascotas se queden atrás me parece maravillosamente consciente, compasiva… me parece tan injusto que estén siendo objeto de tal ataque. Es tan injusto:(

Exactly. It’s heartbreaking and beautiful at the same time. I guarantee that old pup lifted the owner many times over during their life. I know mine have. — Tracy Cas (@TraLC) March 10, 2022

Exactamente. Es desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Te garantizo que ese viejo cachorro levantó a la dueña muchas veces durante su vida. Sé que los míos lo han hecho.

I’ve seen many photos of families leaving with their pets ( cats & dogs).

Testament to the love and kind heartedness of the Ukrainians 💙🇺🇦💛 pic.twitter.com/ggIlcrCZ3v — Michelle Theresa 🌻 (@shelle_de) March 10, 2022

He visto muchas fotos de familias que se van con sus mascotas (gatos y perros). Testimonio del amor y la bondad de corazón de los ucranianos

I've seen some incredibly moving images from this war these past 2 weeks but the images of people who demonstrate that their pets ARE family in good times and war times sear my heart. It speaks volumes to me about who they are and I pray for them with my whole heart. — Mary's Grace (@callmyownshots) March 10, 2022

He visto algunas imágenes increíblemente conmovedoras de esta guerra en las últimas 2 semanas, pero las imágenes de personas que demuestran que sus mascotas SON familia en los buenos tiempos y en los tiempos de guerra me queman el corazón. Me dice mucho sobre quiénes son y oro por ellos con todo mi corazón.

