Estudio demuestra que un mayor número de perros en un barrio puede reducir la delincuencia

Los perros son los mejores compañeros. Ellos siempre nos ofrecen lealtad, amor y una amistad inquebrantable; pero ahora, parece que tener un amigo canino puede tener otro beneficio. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrieron que los barrios con más perros tienen menos delitos violentos (homicidios, robos y, en menor medida, agresiones con agravantes). El artículo se publicó recientemente en Social Forces, y ofrece una visión de cómo la construcción de confianza promueve la seguridad en las comunidades.

La investigación se basó en los conceptos de “vigilancia natural” u “ojos en la calle” de Jane Jacob. Ella postuló que cuantos más ojos haya en un barrio, más fácil será mantener el orden y la seguridad mediante esta vigilancia informal. Los investigadores del nuevo artículo querían explorar cómo se produce esta vigilancia, y pasear a los perros parecía la opción obvia. “La gente que pasea a sus perros está patrullando su barrio”, afirma el autor del estudio, Nicolo Pinchak, en un comunicado. “Ven cuando las cosas no están bien y cuando hay personas sospechosas en la zona. Puede ser un mecanismo disuasorio de la delincuencia”.

Varias investigaciones han demostrado que la confianza entre los vecinos ayuda a disminuir los índices de delincuencia, ya que es más probable que la gente se preocupe y se involucre. El equipo descubrió que en los barrios en los que los residentes confían unos en otros, más perros significan menos delincuencia. Esto era cierto incluso en las zonas de menor confianza. “La confianza no ayuda tanto a los barrios si no hay gente en las calles que se dé cuenta de lo que está pasando. Eso es lo que pasa cuando se pasean a los perros”, dijo Pinchak. “Cuando las personas salen a pasear a sus perros, entablan conversaciones, acarician a los perros de los demás. A veces conocen el nombre del perro sin siquiera saber el de los dueños. Se enteran de lo que pasa y pueden detectar posibles problemas”. Aunque aún no se conocen las razones exactas por las que la presencia de perros en un barrio está relacionada con una menor delincuencia, Firulais sin duda es un buen guardián.

Los expertos afirman que tener perros en un barrio podría ayudar a reducir la delincuencia al hacer que la gente salga a la calle.

h/t: [Science Alert]

Artículos relacionados:

Estudio descubre que el ritmo cardiaco de los perros aumenta cuando les dices “te quiero”

Estudio demuestra que acariciar a un perro puede tener beneficios duraderos para la salud

Estudio halla que 65 especies diferentes de animales se ríen para expresar felicidad

Estudio revela cuánto ejercicio necesitas hacer para contrarrestar el estar sentado todo el día