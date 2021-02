Muchos artistas creen que su trabajo mejoraría si tuvieran materiales de mejor calidad, o que las herramientas más caras les darán mejores resultados. Mulalo Nego Negondeni, un hombre de 26 años de Mukula Village en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, ha demostrado que puedes crear obras maravillosas incluso con los materiales más económicos e inverosímiles. NegoCity es un proyecto al que este artista le ha dedicado 12 años y consiste en una miniciudad en el patio de casa de sus padres. Toda la construcción está hecha de materiales reciclados.

“Cuando vi por primera vez el estadio que acogió la ceremonia de apertura y la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2010”, dijo Negondeni a My Modern Met, “me gustó mucho el diseño y lloraba por ver el estadio en vivo y también por asistir uno de los partidos en el estadio, pero mi familia no podía permitirse comprarme una entrada. Entonces, como tenía muchas ganas de ver ese estadio, comencé a construirlo con barro en 2008 y solo miraba el diseño en la televisión y en los periódicos. Dije que construir ese estadio me hará sentir mucho mejor porque lo vería todos los días y en cualquier momento”.

Con el tiempo y por sugerencia de su madre, Negondeni comenzó a realizar mejoras en su réplica del First National Bank (FNB) Stadium en Johannesburgo. Le dio estabilidad a la estructura usando cemento mezclado con material desechado y luego construyó el estadio con alambres, plásticos, telas y mucho más. La nueva versión era tan grande que el artista incluso podía sentarse dentro de ella. Este fue el comienzo de la NegoCity que existe hoy.

El gran estadio dio paso a toda una ciudad con los edificios más famosos de Johannesburgo, y el proyecto creció hasta cubrir la mayor parte del patio. Negondeni nos cuenta que, al principio, sus amigos y familiares pensaron que su proyecto era demasiado ambicioso; pero ahora que ven la increíble ciudad que ha construido, están orgullosos de lo que ha logrado. Sin embargo, su familia y amigos no son las únicas personas que quedaron impresionadas por la “miniciudad” de Negondeni. El artista comparte que el director de Orvall Corporate Designs en Centurion, Sudáfrica, se puso en contacto con él después de ver NegoCity en LinkedIn.

Ahora, Negondeni está diseñando obras arquitectónicas a una escala mucho mayor. El FNB Stadium también escuchó la historia y cumplió el deseo que Negondoni tenía desde hace 12 años: el artista y su familia fueron invitados a recorrer el estadio que inspiró a NegoCity y a ver un partido en vivo.

Aunque el patio está casi lleno de coloridas estructuras de materiales reciclados, este artista tiene grandes esperanzas para el futuro. “Quiero construir un museo de fútbol muy impresionante en Sudáfrica”, admite. “Se llamaría ‘Museo Conmemorativo de la Copa Mundial de la FIFA 2010’. Esto lo haríamos yo y algunos de los mejores artistas de Sudáfrica y toda África. Mi objetivo es mantener vivo el legado del 2010 para siempre y también crear puestos de trabajo para los artistas, empoderándolos para que sigan haciendo su arte y obtengan una mayor exposición internacional”.

NegoCity, de Mulalo Nego Negondeni, es una miniciudad hecha de materiales reciclados y está llena de detalles increíbles.

Negondeni tenía tantas ganas de conocer el FNB Stadium, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2010, que decidió recrearlo en su propio patio.

Posteriormente, el artista incorporó otros edificios famosos de Johannesburgo.

NegoCity ahora ocupa casi todo su patio y le ha valido a Negondeni un trabajo diseñando edificios reales e incluso un viaje al verdadero estadio.

