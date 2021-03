Fotógrafo recorre las calles de Nueva York en busca de historias que evoquen el cine negro

Nueva York siempre ha sido conocida tanto por su glamour como por su frialdad. Esta dualidad fue lo que inspiró al fotógrafo Nicolas Miller; sus imágenes neo-noir capturan la naturaleza cinematográfica de la vida cotidiana entre los bajo puentes, los rascacielos y las luces de neón.

La búsqueda de Miller por una luz imperfecta y rincones urbanos solitarios da como resultado imágenes que invocan la magia del cine negro en la era moderna. Para lograr esto, Miller busca condiciones climáticas y de luz que la mayoría de los fotógrafos evitarían. “Me encanta fotografiar en condiciones de lluvia intensa o niebla profunda”, el fotógrafo le dice a My Modern Met. “Soy un adicto al cine y un gran fanático del género neo-noir, especialmente las películas que tienen lugar en la cruda Nueva York de los años 70 u 80″.

Entre las películas que lo inspiran están The French Connection y King of New York, que están inspiradas en el bajo mundo de Nueva York. Estos son ejemplos del estilo neo-noir que modernizó el cine negro de la posguerra; ambas corrientes difuminan las líneas entre el bien y el mal y utilizan ángulos de cámara innovadores. El género invita al espectador a ponerse en los zapatos de personajes que a menudo viven al margen de la ley y la sociedad, por lo que las películas suelen presentar una historia central relacionada con el crimen.

Además del guiño al film noir, Miller explora el concepto de aislamiento en su trabajo. “Uno de mis temas favoritos es la escala”, explica. “Me encanta capturar sujetos solitarios que caminan por la gran ciudad. Muestran el pequeño tamaño del hombre frente a las gigantescas construcciones humanas. También expresan la soledad que mucha gente siente a pesar de vivir en grandes ciudades entre millones de personas”.

Al sacarle partido a las malas condiciones de iluminación, Miller le da a sus imágenes un atractivo mágico y clásico. A través de rostros anónimos, extensiones solitarias y ventanas oscuras, la Nueva York de Miller le recuerda al espectador la historia cinematográfica de la ciudad.

El fotógrafo Nicolas Miller trabaja con mal tiempo y condiciones de poca luz para capturar impresionantes imágenes neo-noir de la ciudad de Nueva York.

Miller se mudó a Nueva York hace tres años e instantáneamente se sintió inspirado por la ciudad.

Su trabajo hace referencia a la estética de películas neo-noir como The French Connection.

Envueltos por el entorno urbano, los sujetos de su obra lucen solitarios en la enorme ciudad.

Nicolas Miller: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Nicolas Miller para reproducir estas imágenes.

