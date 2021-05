Dubái se convierte en una ciudad en las nubes al quedar envuelta por una densa niebla

El fotógrafo Albert Dros ha viajado por todo el mundo y ha capturado escenas maravillosas en cada lugar que ha visitado. Desde los icebergs de Groenlandia hasta la mágica Vereda de Fanal, Dros se dedica a mostrar la fascinante belleza natural de la Tierra y las formas en que los humanos interactúan con ella. Un gran ejemplo de esto es su serie en Dubái, que presenta a los edificios de la ciudad envueltos en una densa niebla. Solo algunos de los rascacielos de la ciudad se asoman entre las nubes y crean la ilusión de que nos hemos encontrado con una ciudad flotante.

Es inusual que en Dubái haya niebla. “He tomado fotografías de Dubái por más de seis años y siempre he estado celoso de que la gente vea y fotografíe la ciudad por encima de la niebla”, Dros le dice a My Modern Met. “Por lo general, solo ocurre unos pocos días al año y nunca he tenido la suerte de encontrar el momento adecuado, hasta hace poco. Incluso cambié mi vuelo algunas veces debido a predicciones optimistas de un clima húmedo, pero nunca funcionó”.

Dros estuvo recientemente en Dubái porque ganó el primer premio en la categoría de drones en el Sharjah Xposure Festival, y también había programado otras reuniones relacionadas con su trabajo. Su viaje fue una jugada del destino; después de muchos años de intentar ver la niebla con sus propios ojos, Dros pudo fotografiarla en el transcurso de una semana. Se levantaba todas las mañanas a las 4:30 a.m. para poder verla. “No me perdí ni una sola mañana y por eso logré capturar esta espectacular serie de Dubái en poco más de una semana”.

Dros tomó todas las fotos desde edificios altos sin el uso de un dron. “No es tan fácil acceder a estos edificios”, revela. “Cuando visité Dubai por primera vez hace unos seis años, las cosas eran muy diferentes. Era más fácil acceder a los rascacielos y, si preguntaba amablemente a la dirección, a menudo podía subir y fotografiar desde el tejado. Afortunadamente, tengo muchos amigos y contactos en Dubai que me ayudaron a acceder a los rascacielos. Y también hay un montón de bares y hoteles en la azotea que ofrecen vistas espectaculares. Al preguntarles amablemente con anticipación, a menudo responden de manera positiva”.

Para Dros, la ciudad desde arriba, con su espesa capa de niebla, adquiere un aspecto y una sensación mágica; era incluso mejor verlo en persona. “Hay algo en estos espectaculares edificios altos”, recuerda. “Esto, combinado con las nubes bajas y la niebla, crea una atmósfera surrealista. Las imágenes hablan por sí solas, pero ver [la niebla] en persona es realmente mágico”.

Echa un vistazo a Dubái en la niebla a continuación.

El fotógrafo Albert Dros capturó imágenes de Dubái en la niebla, creando la ilusión de una ciudad en las nubes.

My Modern Met obtuvo permiso de Albert Dros para reproducir estas imágenes.

