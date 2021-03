Hermosas fotos muestran la soledad y peculiar belleza de los pueblos fantasma [Entrevista]

El fotógrafo autodidacta James Kerwin pasa su tiempo detrás de la cámara capturando hermosas imágenes de espacios abandonados y en ruinas. Nacido en la ciudad de Norwich, Reino Unido, Kerwin hoy viaja por el mundo para retratar los sitios más remotos, únicos y hermosos que nuestro planeta tiene para ofrecer. El fotógrafo de viajes, que ahora se encuentra en la región de Eurasia, se ha embarcado en su última serie llamada Uninhabited (“Deshabitado”).

Uninhabited, un proyecto en curso que Kerwin tiene previsto desarrollar durante los próximos cuatro años, transportará a los espectadores a pueblos, aldeas y ciudades fantasmas de todo el mundo. Las increíbles imágenes que ha capturado hasta ahora—en los desiertos arenosos de Namibia y Oriente Medio, así como en la ciudad de Pripyat, en Ucrania—ofrecen una mirada singular a la hermosa y peculiar soledad de estos lugares.

Tuvimos la oportunidad de charlar con Kerwin sobre su nueva serie Uninhabited y sus experiencias durante sus viajes fotografiando estas ciudades fantasma. Lee la entrevista exclusiva de My Modern Met a continuación.

Compraste tu primera cámara después de pasar un tiempo en Australia. ¿La fotografía fue algo que siempre te interesó o hubo algo en tu estancia en Australia que le impulsó a ello?

Me despidieron en el Reino Unido en marzo de 2009 y decidí viajar por el sudeste asiático y trabajé en Melbourne (Australia) hasta abril de 2010. Antes de volver al Reino Unido, pasé por Hong Kong y Tailandia en el camino. Durante mi estancia en Melbourne, viví con un alemán al que le gustaba mucho la fotografía. Él me inspiró para ir al mercado Queen Victoria de la ciudad y comprar una cámara.

Creo que cualquiera al que le guste la fotografía acaba queriendo viajar (al menos en algún momento para ver partes de una zona fuera de su casa o país). Y a cualquiera que le guste viajar le acaba gustando la fotografía, ya que quiere capturar (al menos los recuerdos) de sus viajes.

Los viajes me atrajeron mucho a la fotografía y, a partir de ese momento, aprendí más por mi cuenta una vez que regresé al Reino Unido. Pero durante los siete años siguientes, la fotografía pasó a un segundo plano frente a mi trabajo en una agencia de eventos y marketing con sede en el Reino Unido. Puede que chocara a veces, pero desde luego no lo di por sentado. Le debo mucho a los conocimientos que adquirí allí. Muchos de ellos se aplican a mis prácticas fotográficas en la actualidad, ahora que soy un profesional a tiempo completo.

¿Cómo crees que ha evolucionado tu estilo fotográfico con el paso del tiempo?

Me encanta el color, los detalles y sacar lo mejor de la arquitectura. Desde que encontré ese género, siempre estoy buscando nuevas formas de desarrollar mis imágenes. La clave está en bajar la velocidad; buscar temas nuevos e interesantes, por supuesto, es otra. Diría que mi estilo se ha convertido en algo que me gusta producir, pero no me detendré aquí. Soy partidario de mirar a todos los tipos de arte y fotografía para inspirarme y continuar con mi propio desarrollo. Mi portafolio definitivamente muestra una progresión.

Tus series fotográficas se centran principalmente en lugares abandonados, estructuras y ruinas, a menudo arrasadas por los efectos de la naturaleza. ¿Qué te atrae de este tipo de lugares y qué te impulsa a fotografiarlos?

La textura, el detalle y el color son un gran atractivo. Sin embargo, soy un firme creyente de que el patrimonio que nos rodea debería conservarse un poco mejor de lo que está; parte de él es mágico y hermoso. Pero no todo lo que fotografío está abandonado, para nada. Muchos interiores están simplemente escondidos en las ciudades que nos rodean, y—aunque parezca sorprendente—muchas de mis fotos recientes son en lugares que todavía se utilizan parcial o totalmente para una u otra actividad.

Uno de los aspectos más impresionantes de tu última colección es ver estas estructuras casi completamente enterradas en la arena. ¿Puedes hablarnos un poco más de tu última serie Uninhabited y de cómo ha sido viajar a estos “pueblos fantasma” y fotografiarlos?

Originalmente, la serie se diseñó para presentarla principalmente en mi canal de YouTube. Es más fácil acceder, volar drones y crear videos dentro de un lugar abandonado como un palacio. Estos espacios son a veces impresionantes, y hay cientos de pueblos, ciudades y aldeas fantasma en todo el mundo.

En algunos casos, es extremadamente difícil llegar a estos pueblos—tanto en el mundo o en lugares remotos—y otros son más conocidos, como Pripyat en Ucrania. Pero el viaje es siempre la parte divertida de la aventura, llegar a estas zonas extrañas del mundo llenos de desiertos y espacios poco habituales.

¿Hay algún lugar al que vayas a ir en el futuro y que puedas compartir con nosotros?

Quiero visitar también algunas ciudades de Sudamérica y el Caribe en algún momento. Y, si la situación de los viajes lo permite, tengo previsto continuar la serie. Como trabajador autónomo, puedo viajar según me convenga. Pero me gusta planificar todo muy bien y tener mucho tiempo contemplado para errores o complicaciones del viaje. Eso ocurrirá más en el futuro, por supuesto, ya que el nuevo mundo puede ser ligeramente diferente.

¿Tienes algún lugar favorito al que hayas viajado? Dado que has estado en tantos lugares, ¿qué tiene ese lugar en particular que lo hace tan especial?

Me encanta el sudeste asiático, pero después de haber visitado Birmania en febrero y marzo de 2020, fue una región muy reveladora y especial. Sudáfrica era preciosa, y Taiwán es opuesta a cualquier lugar de Occidente. Italia y mi ubicación actual—Georgia—y Namibia son impresionantes. Pero cada uno de ellos es muy diferente, por supuesto. Es parte del atractivo: la cultura y, por supuesto, los diferentes espacios patrimoniales. Algunos de los viajes detrás de escenas están en mi canal de YouTube.

También realizas visitas guiadas y talleres de fotografía. ¿Cuándo decidiste empezar a hacerlos y cómo ha sido ese proceso?

En 2018 empecé a hacer mis viajes fotográficos guiado, y en 2019 organicé cinco viajes de una semana por Georgia para invitados de toda Europa y Estados Unidos. Como las cosas han mejorado, he decidido basarme ahora a tiempo completo fuera de la región en lugar de viajar a tiempo completo, lo que me ayudará a producir mejores viajes.

Me ha encantado el proceso. Y a esto me refería antes cuando mencionaba que el sector de los eventos me había proporcionado una buena base para entender cómo llevar a cabo viajes con éxito y cómo ayudar a los demás a adquirir nuevas habilidades. A la hora de organizarlos, sabía que serían un reto divertido y me proporcionarían una forma de devolver algo a las comunidades que tanto placer me han proporcionado en el pasado.

(continuación) Me encanta visitar países nuevos e inusuales, y quería ofrecer a otros estas experiencias también. Eso incluye mostrar a la gente piezas de arquitectura oculta, el patrimonio en ciudades inusuales y los lugares escondidos en las zonas rurales del destino elegido. La idea era ofrecer una verdadera mezcla, y son algo un poco diferente.

Estamos seguros de que este último año ha tenido un gran impacto en tu forma de trabajar. ¿Cómo has adaptado tu negocio y tu práctica durante la pandemia mundial y sus repercusiones?

A partir de marzo de 2020, empecé a impartir clases y charlas en línea para clubes de fotografía y a través de diferentes plataformas creativas. Además, como la gente ha tenido que quedarse más en sus casas, nuestras prioridades han cambiado un poco. La gente ha estado decorando y acondicionando sus casas, lo que también incluye quizás la compra de obras de arte o impresiones de edición limitada. Siempre es un bonito gesto que una persona ame tu trabajo lo suficiente como para exhibirlo en su propia casa.

La falta de turismo ha retrasado mis planes a más largo plazo, pero la pandemia solo ha servido para inspirarme y motivarme un poco más. Los viajes volverán…

My Modern Met obtuvo permiso de James Kerwin para reproducir estas imágenes.

