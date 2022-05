Pareja se despierta con un perro desconocido dormido en su cama

Muchas personas adoran acurrucarse con sus perros en la cama por la noche. Pero recientemente, una pareja de Tennessee se despertó junto a un amigo canino inesperado. Julie Johnson y su marido Jimmy están acostumbrados a dejar que sus tres perros se les unan en su cama. Sin embargo, una mañana, se encontraron con una sorpresa al despertar: había un cuarto perro desconocido durmiendo con ellos. La pareja estaba tan desconcertada que tuvo que recurrir a las redes sociales para compartir el extraño suceso.

“Es completamente normal despertarse en nuestra casa con uno de NUESTROS perros en la cama con nosotros”, compartió Johnson en una publicación en Facebook. “Un pequeño problema: ESTE NO ES NUESTRO PERRO, ni sabemos cómo entró en nuestra casa. Al principio pensamos que era uno de los nuestros, ¡pero rara vez se acuestan en las almohadas! En plena oscuridad, supuse que lo era. ¿No lo haríamos todos?”.

La publicación iba acompañada con una serie de graciosas fotos que muestran a la cachorra esparcida por la cama de los Johnsons con toda la confianza del mundo. La pareja esperaba que la gente compartiera la publicación para que los dueños del perro no identificado pudieran encontrarlo. Por suerte, el cómico percance no tardó en hacerse popular, consiguiendo unos 1,600 me gusta y siendo compartido más de 650 veces.

En poco tiempo, Johnson volvió con una actualización e informó al público que la perra misteriosa se llamaba Nala y que sería recogida por su mamá humana muy pronto. “Buena suerte sacándola de mi cama, señora”, añadió, indicando lo cómoda que se veía la cachorra. Por suerte, los dueños de Nala —Cris Hawkins y Felecia Johnson— viven en el mismo barrio, así que no les resultó demasiado complicado recuperar su la audaz amiga peluda.

Después de llevar a Nala de vuelta a casa, sus humanos no pudieron evitar compartir su propia versión del incidente. “Nuestra simpática cachorra, Nala, ha batido un récord histórico de ignorar el espacio personal y ha añadido otro truco a su larga lista de actos de Houdini”, compartió Hawkins en Facebook. “Se liberó de su collar ayer mientras paseábamos, corrió por la calle hasta la casa de unos vecinos, de alguna manera se las arregló para ENTRAR en su casa y se metió en la cama con ellos en medio de la noche”.

Hawkins tampoco pudo evitar señalar lo gracioso que es que ninguno de los tres perros de los Johnson reaccionó cuando otro cachorro desconocido se unió a ellos en la cama. “Afortunadamente, la pareja pensó que era muy gracioso y no están enfadados”, añadió Hawkins antes de agradecer a Julie y a su marido por mantener a Nala a salvo y por compartir la historia para que pudieran recuperar a su astuta cachorra.

Por suerte, la huida de Nala no causó ningún daño. Y al final, resultó ser una anécdota muy divertida que probablemente seguirá divirtiendo a internet en un futuro próximo.

h/t: [People]

