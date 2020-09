Mira a este adorable patito tomar una siesta con una flor en la cabeza

La verdad es que 2020 ha sido un año lleno de terribles acontecimientos. Desde incendios forestales e inundaciones hasta una pandemia mundial, es difícil encontrar un titular positivo últimamente. Sin embargo, queremos demostrarte que aún hay cosas buenas (y extremadamente tiernas) en el mundo. Si no nos crees, solo tienes que mirar a esta adorable patita.

El usuario de Twitter @wamlart compartió un video de 20 segundos de un pato bebé quedándose dormido con una flor en la cabeza, escribiendo: “Si te sientes triste, por favor mira a este tierno patito”. El video rápidamente se hizo viral, y ha sido retuiteado más de 285,000 veces al momento de publicación. ¡Incluso ha inspirado fan art!

El video original fue publicado por Mother The Mountain Farm, una granja orgánica en el condado de Bundjalung, en Australia, dirigida por dos hermanas, Julia y Anastasia Vanderbyl. “Una patita dormida bajo un sombrero hecho con una flor capuchina, durmiendo una siesta en medio del jardín de menta”, escriben en Instagram. “¡Esta pequeña es de nuestra última ronda de patos que eclosionó hace dos días!” Las hermanas Vanderbyl llamaron a la ahora famosa patita Nasturtium, por la flor que lleva puesta en el video.

Nasturtium no es la única patita de la granja. Es el hogar de una gran cantidad de lindos patitos amarillos que aman jugar en el jardín de la menta. En otro video, Nasturtium y su hermana patito, llamada Mint, aparecen usando bonitos sombreros de flores.

Echa un vistazo al video de Nasturtium a continuación, y sigue hacia abajo para ver más contenido de los adorables patitos de Mother The Mountain Farm.

if u are feeling sad pls look at this cute duck 💜 pic.twitter.com/gVWRPnH47f

— kat 😼 is on follow limit (@wamlart) September 20, 2020