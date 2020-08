Estas son las espectaculares fotos ganadoras del concurso Bird Photographer of the Year 2020

Por quinto año, la organización de conservación Birds on the Brink ha organizado el concurso Bird Photographer of the Year. Fotógrafos de vida silvestre de todo el mundo presentaron sus mejores imágenes de nuestros amigos emplumados en varias categorías diferentes. Al final, el fotógrafo kuwaití Majed AlZa'abi recibió el premio mayor y se llevó a casa con 5,000 libras.

AlZa'abi obtuvo la victoria por su retrato artístico de dos cormoranes moñudos en la isla noruega de Vardø. Este paraíso para los amantes de las aves está lleno de grandes colonias de aves marinas, por lo que atrae a observadores de aves y fotógrafos de todas partes del mundo. La habilidad de observación de AlZa'abi y la manera única en que capturó la esencia de las aves hizo que esta imagen se destacara por encima de las 15,000 que fueron inscritas al concurso.

“Para ganar este concurso se necesita una fotografía muy especial”, declaró el jurado. “La perfección técnica simplemente no es suficiente; es el ojo imaginativo y una mente que busca lo inusual y lo artístico en el día a día es lo que triunfará. La gran mayoría de las 15,000 imágenes que se presentan anualmente son de un nivel asombroso, lo suficientemente llamativas como para atraer incluso a los más glotones visualmente. Pero debes crear una fotografía que nos enferme de envidia o nos haga gritar de emoción incontenible, y entonces tendrás una oportunidad. Cuando el grito colectivo de los jueces es ‘ojalá la hubiera tomado yo mismo', entonces tienes un ganador. Bien hecho Majed por compartir esta impresionante imagen con nosotros—es un merecido ganador”.

Además de la fotografía de AlZa'abi, hay muchas fotos destacadas en las ocho categorías del concurso, que van desde Pájaros en vuelo hasta Imágenes creativas. Ya sea mirando los impresionantes detalles de la anatomía de un pájaro o inspirándose en su comportamiento, estos fotógrafos logran celebrar las maravillas del mundo aviar.

Todas las imágenes ganadoras se publicarán en el libro de Bird Photographer of the Year, que contiene más de 200 fotografías del concurso de 2020.

Los ganadores del concurso Bird Photographer of the Year 2020 celebran las maravillas del mundo aviar.

