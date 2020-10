Artesana crea un nostálgico patrón de tejido de ‘Sapo y Sepo’ inspirado en los libros infantiles

La clásica serie de libros infantiles de los años 70, Sapo y Sepo, cuenta la historia de dos amigos y su inquebrantable vínculo. Tal vez recuerdes haberlos leído cuando eras pequeño. Ese es el caso de la artista Kristina McGowan, quien ha creado un encantador patrón de tejido inspirado en los personajes principales. Este proyecto DIY se compone de Sapo y Sepo con atuendos que esperarías ver en el libro. McGowan logró capturar las expresiones de sus rostros, por lo que cualquier fan de estos libros podrá reconocerlos instantáneamente.

McGowan tuvo la idea de crear este patrón hace unos años, mientras visitaba a su familia en Navidad. “No había ojeado en los libros en años y su magia simplemente regresó a mí”, le dice a My Modern Met. “A mi padre le gusta que le haga un Manhattan después de la cena, así que yo también me hice uno, sentada junto a la estufa de leña mientras todos se iban a la cama. Tenía estambre conmigo y empecé a imaginarme cómo sería una versión tejida de una rana”. Durante este tiempo, dejó que la experimentación y la alegría fueran la fuerza motriz de su creación. “Normalmente cuando intento crear un patrón, tengo cuidado de tomar notas y anotar cosas, pero esa noche fue más sobre buenos sentimientos y no pensar de más o ser demasiado cuidadosa”.

Crear un patrón DIY no es una tarea fácil. “Para mí, una idea para un diseño puede nacer de algo que veo en mi vecindario, una combinación de color o textura particular que me llame la atención y haga que mi imaginación se eche a volar y vea cosas en forma de tejido”, explica McGowan. “Entonces empiezo a crear muestras, probando diferentes hilos y calibres, y averiguando cómo podrían funcionar las cosas en realidad. Las prendas de vestir en particular pueden tomar muchos meses para desarrollarse y funcionar. Tienes que estar muy acostumbrada a abandonar algo que no funciona aunque hayas pasado horas trabajando en ello. Después, las instrucciones se escriben y son cuidadosamente editadas, revisadas y probadas”.

Pero cuando un proyecto se hace bien, tejer algo puede ser completamente cautivador. “Puedo mirar la hora y serán las 7 de la mañana, y luego en un abrir y cerrar de ojos ya son las 9 de la noche y casi se siente como si no hubiera pasado el tiempo. Es una sensación muy satisfactoria cuando eso sucede”.

El patrón de tejido de Sapo y Sepo está ahora disponible en el sitio web de McGowan, Frog and Cast. La artesana recomienda este proyecto para personas con habilidades “intermedias avanzadas”. “Tiene ciertas técnicas requeridas (trabajar en la ronda con agujas más pequeñas de dos punta, formación de filas cortas y una variedad de aumentos y disminuciones) que los tejedores principiantes podrían encontrar desalentadoras”, dice, “pero lo bueno es que a diferencia de un proyecto más grande como una prenda de vestir o una manta, la gratificación de terminarlo llega mucho más pronto”.

La artista Kristina McGowan ha creado un patrón de tejido inspirado en Sapo y Sepo, la adorada serie de libros infantiles.

