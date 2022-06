Artista dedica 10 meses a recrear ‘El holandés errante’, el barco de ‘Piratas del Caribe’

La construcción de modelos es una actividad que requiere much paciencia. Por lo general, estos proyectos consisten en replicar algo en miniatura; y al hacerlo, se requiere una mano firme y un ojo meticuloso para los detalles. No hay mejor ejemplo de ello que Miguel Ángel Blanch de Modelismo Naval para Todos. Blanch construyó una versión a escala de El holandés errante, el barco de de la película Piratas del Caribe en el transcurso de 10 meses, lo cual implicó de 280 a 300 horas de trabajo. No obstante, el tiempo que invirtió valió la pena. Blanch hizo una reproducción fiel pero mucho más pequeña de la nave, pero no escatimó en ninguno de los detalles; en definitiva se parece a la nave fantasmal de la película.

Debido a que el barco es ficticio, Blanch tuvo que basar sus planes en un barco real, el Vasa, y luego adaptarlos para que se ajustaran a las características de El holandés errante. Reunió sus materiales, incluyendo madera contrachapada y materiales electrónicos para agregar luz y sonido al barco. Los componentes electrónicos fueron colocados en la estructura inicial de la nave, y luego Blanch construyó a su alrededor, agregando tiras a la estructura.

Una de las partes más llamativas de El holandés errante son los rostros fantasmagóricos que decoran el costado del barco. Para esculpirlos, Blanch probó con varios materiales (resina, fimo y arcilla), pero terminó eligiendo papel maché. Una vez los incorporó al diseño, el artesano aplicó varias capas de pintura para darle su característico color verde azulado.

Sin embargo, pintar estaba lejos de ser el último paso del proceso de construcción naval. También tuvo que esculpir el espejo de popa, que es la sección vertical en la parte trasera del barco. Esta fue la parte más complicada de todo el modelo, ya que incluía una pequeña escultura de serpientes marinas de diferentes formas y tamaños devorando seres humanos. También fue pintado y modelado en el barco para que coincidiera con el resto de la creación de Blanch.

Uno de los pasos finales fue hacer verlas desgarradas, lo que ayudó a dar la ilusión de movimiento al barco imaginario. Montado sobre una base de olas y espuma de mar, el proyecto entero una increíble hazaña de modelado que rinde homenaje a la creatividad de esta franquicia de Disney.

Ve todo el proceso de construcción en un hipnótico time-lapse a continuación, y echa un vistazo del detallado tutorial de Blanch si quieres construir tu propia versión de este barco.

Miguel Ángel Blanch de Modelismo Naval para Todos construyó una versión a escala de El holandés errante, el barco de la película Piratas del Caribe.

Le tomó 10 meses y 280 a 300 horas de trabajo.

No obstante, el tiempo que invirtió valió la pena. Blanch ha recreado fielmente una versión miniatura que no escatima en ningún detalle.

Se parece muchísimo al barco fantasmal de la película.

Blanch compartió un tutorial el sitio web de Modelismo Naval para Todos. El artista detalla todos los pasos que tomó para crear este modelo.

Después de construir la estructura, incorporó elementos electrónicos para agregar iluminación y sonido.

Recreó los rostros fantasmagóricos que decoran el costado del barco.

Se necesitaron muchas capas de pintura para darle al barco su aspecto desgastado y fantasmal.

Uno de los pasos finales fue hacer las velas desgarradas.

Mire un time-lapse del proceso de construcción a continuación:

Modelismo Naval para Todos: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Miguel Ángel Blanch para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados: