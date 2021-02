Genios del internet descifran el mensaje oculto en el paracaídas de Perseverance

Si te consideras un detective amateur o un experto resolviendo rompecabezas, no sigas hacia abajo todavía. Mira esta foto del róver Perseverance de la NASA aterrizando en Marte e intenta descifrar el mensaje oculto en el paracaídas. Aquí tienes una pista: el mensaje está relacionado con el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que trabajó en el lanzamiento de Perseverance.

El reto fue presentado al internet durante una transmisión en directo del aterrizaje en Marte, cuando un comentarista dijo: “A veces dejamos mensajes en nuestro trabajo para que otros los encuentren. Así que invitamos a todos a intentarlo y a mostrar su trabajo”. Unas seis horas después revelaron la respuesta correcta en Twitter: “Atrévete a cosas poderosas”.

El patrón rojo y blanco representa un código binario en el que el rojo representa el uno y el blanco el cero. Cada anillo representa una de las palabras de la frase. Para descifrar el código tú mismo, tendrás que dividir los ceros y los unos en 10 caracteres y sumar 64 para obtener el código ASCII que será una letra. En el anillo exterior, también puedes encontrar las coordenadas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en La Cañada Flintridge, California. Adam Steltnzer, ingeniero en jefe del Perseverance, confirmó Twitter que estos astutos internautas efectivamente descifraron el código. También proporcionó un práctico diagrama para ayudar a entender la colocación:

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021