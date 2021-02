Un becario adolescente de la NASA descubrió un planeta en su tercer día de trabajo

En el verano de 2019, un estudiante de preparatoria de 17 años llamado Wolf Cukier llegó a Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA dispuesto a aprender algo nuevo en las codiciadas prácticas del centro. Durante su tiempo ahí, Cukier debía examinar datos recolectados por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), que busca encontrar sistemas solares de dos estrellas en el universo. A los tres días de empezar, el adolescente detectó una irregularidad en los datos de un sistema que indicaba la presencia de un planeta desconocido hasta entonces. Un año y medio después, la NASA ha publicado lo que sabe sobre este planeta recién descubierto, llamado TOI-1338 b.

TOI-1338 b es considerado un exoplaneta gaseoso similar a Neptuno, unas 6,9 veces mayor que la Tierra. Un exoplaneta es un planeta situado fuera de nuestro sistema solar. Este ejemplar se encuentra a 1,317 años luz de la Tierra y orbita sus dos estrellas aproximadamente cada 95 días. El descubrimiento de planetas como TOI-1338 b es una de las principales funciones del TESS de la NASA. El sistema documenta los sistemas estelares duales para rastrear las variaciones de luz. Conocida como binaria eclipsante, una estrella puede a veces bloquear o eclipsar a la otra desde cierto punto aquí en la Tierra.

Mientras estudiaba los gráficos de estas interrupciones de la luz en un sistema binario eclipsante en particular —con una estrella más grande que nuestro sol y otra más pequeña que se orbitan mutuamente—Cukier observó una anomalía que no podía atribuirse a la trayectoria de ninguna de las dos estrellas. En realidad, la anomalía estaba causada por la trayectoria de TOI-1338 b, que no es periódica y parece irregular debido al movimiento de las estrellas.

Paul Hertz, director de la división de astrofísica de la NASA, dijo a CBS News: “TESS fue diseñado y lanzado específicamente para encontrar planetas del tamaño de la Tierra orbitando estrellas cercanas”. Una vez que se sospechó la existencia del mundo lejano, la NASA utilizó un sistema conocido como Eleanor para analizar gran cantidad de datos relacionados con los sistemas TOI-1338. Los resultados demostraron que las desviaciones en la luz de la estrella eran en realidad un planeta y no asteroides al azar. TOI-1338 b se une a una lista de otros varios planetas circumbinarios (que orbitan alrededor de dos estrellas) conocidos por la NASA. Es probable que se descubran muchos más a medida que TESS siga rastreando las fluctuaciones de la luz estelar en todo el universo.

El descubrimiento de TOI-1338 b sin duda se verá muy bien en la aplicación universitaria de un brillante adolescente, pero el nuevo planeta también ha fascinado al internet. En la representación del planeta gaseoso realizada por la NASA, los colores pastel de su superficie han despertado admiración por este hermoso planeta. La gente en internet ha admirado especialmente una interpretación artística del nuevo planeta creada por un bot. Puede haber formas de predecir el aspecto de un planeta utilizando datos sobre su composición y tamaño, pero es imposible fotografiar o ver un planeta tan lejano con la tecnología actual. Aunque sabemos que TOI-1338 b está ahí gracias a los datos que Cukier y la NASA analizaron, por ahora tendremos que imaginar el aspecto de este nuevo mundo.

