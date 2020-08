Artista usa LEGOs de colores para transformar la mesa de su cocina

La muralista Racheal Jackson recientemente completó un proyecto DIY en su cocina que implicó hacer una construcción bloque por bloque; sin embargo, en lugar de usar ladrillos convencionales, creó un colorido diseño para su mesa de cocina usando bloques de LEGO. Esta llamativa adición es una forma brillante de darle un toque refrescante a este lugar de la casa.

Jackson ha sido fan de los bloques de construcción por muchos años. “He amado los LEGOs desde que era pequeña y de verdad me intriga la yuxtaposición de materiales divertidos ‘para niños en espacios más maduros y adultos' “, le dice a My Modern Met. La idea para este proyecto se le ocurrió hace varios años, pero estaba esperando hasta tener el lugar ideal para hacerlo: así, una cocina completamente blanca le dio el lienzo que buscaba. “El colorido golpe gráfico que dan los bloques fue algo que no tuve que pensar dos veces”.

Aunque no es un espacio muy grande, completar este proyecto DIY le tomó varias horas a Jackson. Buena parte del tiempo fue invertido en “escombrar sus cubetas de LEGO” para encontrar los bloques perfectos para este proyecto. La artista eligió muchos de colores primarios, pero también incluyó algunos bloques de tonos pastel así como LEGOs que pudieran sostener minifiguras y piezas que le permitieran a ella y sus hijos construir hacia afuera de la mesa.

¿Te gustaría darle un toque de color a tus muebles o construir tu propio muro de LEGOs? “Este proyecto es fácil para cualquiera que tenga LEGOs”, explica Jackson. “Básicamente se trata de construir un muro alto”. No se necesita pegamento o cinta, ya que la pieza terminada simplemente encaja entre el borde del gabinete. Aunque no está afianzada por completo, es fácil reacomodar una pieza en caso de que se caiga (o de que quieras cambiar los bloques). Estos beneficios y el toque de color que aporta hacen que este proyecto valga la pena. “A mis hijos les encanta tenerlo en la cocina, ¡y me encanta el interés visual y la perspectiva única que aporta a un espacio tan blanco y adulto!”.

La muralista Racheal Jackson creó un ingenioso proyecto DIY con LEGOs.

La artista le dio un toque de color a su mesa de cocina con estos bloques de colores.

My Modern Met obtuvo permiso de Racheal Jackson para reproducir estas imágenes.

