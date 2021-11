25 Regalos artísticos para los entusiastas del arte y la creatividad

Aunque no te consideres una persona creativa, lo más probable es que tu vida haya sido tocada por el arte de alguna manera u otra. Y no eres el único; ¿quién no recuerda con cariño su gran libro para colorear de la infancia, o haber garabateado en un muro de pequeño (y el regaño que vino después)? Es por esto que los regalos artísticos son realmente grandiosos. En My Modern Met Store, hemos seleccionado una serie de artículos para personas que aman hacer arte, así como para los que prefieren solo admirarlo.

Los entusiastas de la pintura quedarán encantados con Viviva Colorsheets, uno de nuestros productos más vendidos. Se trata de una innovadora paleta de acuarelas del tamaño de un smartphone que incluye 16 vibrantes tonalidades. Empacados en una pequeña libreta, los colores supersaturados se encuentran depositados en hojas de papel. Para usarlos, simplemente desliza un pincel húmedo sobre una de las tonalidades y estarás listo para pintar.

Si tu persona más bien aprecia a los artistas y a su trabajo, echa un vistazo a nuestra selección de arte que puedes llevar puesto. Los pines son una elección popular, y no son muy caros, ¡así que puedes elegir dos o tres! Tenemos retratos de artistas famosos, así como una colección de pins donde creadores icónicos (como Picasso y Van Gogh) han sido transformados en adorables gatitos.

Sigue leyendo para ver nuestros regalos artísticos favoritos y visita My Modern Met Store para ver nuestra colección curada completa.

¿Conoces a alguien que le gustaría un regalo artístico? Sigue leyendo para ver nuestra selección en My Modern Met Store.

Libro: Color Problems por Emily Noyes Vanderpoel

Póster de manifiesto

Muñeca kokeshi Dot

Calcetines del círculo cromático

Taza con una breve historia del arte

Libro: Artists and Their Cats

Taza Coffee then Create

Aretes de paleta y pincel

Llavero de Frida Kahlo

Pin de Pablo Picatso

Vela de El beso

Figura de acción de Salvador Dalí

Libro: 642 Things to Draw

Set de marcapáginas de impresionistas

Kit de pintar por número de ave en una rama de cerezo

Libro de modelos de papel de Frank Lloyd Wright

Acuarelas portátiles Viviva Colorsheets

Set de calcetines de artistas modernos

Libro: Portrait of the Artist as a Young Cat

Rompecabezas con pan de oro ‘Saguaro Cactus and Forms'

Bolsa de calavera de Basquiat

Vela de La noche estrellada

Taza de Bob Ross

Sabiduría de Frida Kahlo de bolsillo

Calcetines Screamy Ed

Este artículo ha sido editado y actualizado. Todos los precios están en dólares estadounidenses.

Artículos relacionados:

10+ Regalos para pintores que no son solo herramientas y materiales

28 Regalos surrealistas inspirados en Salvador Dalí

18 Regalos creativos para quienes adoran tener las manos ocupadas