Este hombre ha pasado 10 años cuidando a los gatos abandonados en la zona nuclear de Fukushima

Ha transcurrido una década desde que un terremoto y un tsunami provocaron el accidente nuclear de Fukushima Daiichi, el peor desastre nuclear desde Chernóbil. Desde entonces, Sakae Kato ha estado rescatando a los gatos abandonados por las personas que huían del desastre. Hoy, Kato cuida de 41 mininos en su propiedad y ya ha enterrado a otros 23 gatos en su jardín. También rescató a un perro llamado Pochi.

Antes del accidente, Kato era dueño de una pequeña empresa de construcción en tierras que pertenecieron a su familia por tres generaciones. Su conexión con el lugar fue parte de su decisión de quedarse mientras otras 160,000 personas eran evacuadas. Kato dice que esta elección se solidificó después de encontrar mascotas muertas en casas abandonadas y darse cuenta de que alguien tenía que cuidar a los que quedaban.

Hoy, Kato pasa sus días en una pequeña comunidad en cuarentena y sin agua corriente. Conduce a los baños públicos todos los días y llena botellas de agua en un manantial en las montañas cercanas. A pesar de que él lleva una vida simple, Kato dice que gasta aproximadamente 7,000 dólares al mes en sus animales. Además de Pochi y los gatos que viven dentro, Kato también deja comida caliente para gatos salvajes en su propiedad. Incluso alimenta al jabalí que deambula libremente por la zona.

Su dedicación a los animales ha llevado a Kato a tener problemas con la ley. El 25 de febrero de 2021, fue arrestado luego de supuestamente liberar a un jabalí atrapado en trampas colocadas por el gobierno japonés (al momento de publicación, no está claro si aún continúa detenido). Tras su arresto, sus vecinos se hicieron cargo de las criaturas en su propiedad. Una vez que regrese, seguramente continuará su trabajo cuidando a las mascotas olvidadas de Fukushima.

