Recorre la historia del rock y el cine con estos increíbles pósters inspirados en mapas y planos

Los pósters y carteles son una gran forma de transformar tu espacio sin gastar mucho. Además, si encuentras el diseño correcto, también puedes expresar tu amor por tus cosas favoritas. La compañía creativa Dorothy ha diseñado una línea de carteles para cualquiera que ame la música, el cine, la historia y la geografía.

Por ejemplo, el póster Rock and Roll Love Blueprint, traza la historia del rock en la placa de circuitos de un amplificador. El diseño incluye los nombres de más de 1,400 músicos, artistas, compositores y productores que han sido clave en la evolución de este género. Inicia con los primeros artistas de blues y jazz como Ma Rainey y Sister Rosetta, sigue con pioneros como Elvis y luego avanza hacia la próxima generación de estrellas de rock como The Velvet Underground y Janis Joplin. También incluye los nombres de músicos contemporáneos, como St. Vincent y Arctic Monkeys.

Del mismo modo, el póster Film Map reinventa un antiguo mapa de calles de Los Ángeles con los títulos de más de 900 películas famosas. Algunas de las ubicaciones cinematográficas incluyen Lost Highway, On the Waterfront, Parque Jurásico, Perros de Reserva, Carlito's Way, A Nightmare on Elm Street, Valley of the Dolls, El lobo de Wall Street, La La Land, y La forma del agua. Quienes te visiten disfrutarán analizar el póster para encontrar más títulos de películas ocultos dentro del mapa.

Mira estos divertidos carteles a continuación, y visita My Modern Met Store para comprar el tuyo.

¡Estos carteles son el regalo perfecto para las personas que aman la música y las películas!

Póster Rock and Roll Love Blueprint

Póster Film Map

Póster U.S.A. Song Map

Póster World Song Map

