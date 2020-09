La estatua de la ‘niña sin miedo’ se pone un collar de encaje en honor a Ruth Bader Ginsburg

Estados Unidos perdió a una gigante de la justicia con el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte, el 18 de septiembre de 2020. Esta icónica mujer, quien murió debido a complicaciones del cáncer pancreático que padecía, fue una luchadora en favor de la igualdad de género y se convirtió en un símbolo cultural de fortaleza y esperanza para las generaciones más jóvenes. En memoria de Ginsburg, la estatua de la Niña sin miedo afuera de la Bolsa de Nueva York portó un collar de encaje, haciendo un homenaje visual al amor de la jueza por sus accesorios.

Los famosos collares de Ginsburg eran más que una simple declaración de moda. Los elaborados accesorios simbolizaban su poderosa posición como la segunda mujer en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los collares de Ginsburg le permitían destacar entre un mar de oscuras ropas judiciales. “La toga estándar está hecha para un hombre porque tiene un lugar para que se vea la camisa y la corbata”, dijo Ginsburg en una entrevista de 2009 con The Washington Post. “Así que Sandra Day O'Connor (la primera mujer juez en la corte) y yo pensamos que sería apropiado incluir como parte de nuestra bata algo típico de una mujer”.

Ginsburg tenía una gran colección de collares, pero el encaje blanco es uno de los favoritos de sus fans. Una réplica del collar fue colocada en la estatua de la Niña sin miedo como parte de un anuncio de State Street Global Advisors, la compañía de gestión de activos que originalmente mandó a hacer la estatua. El anuncio apareció en la edición dominical del New York Times; en él aparece la estatua con el collar de encaje inspirado en Ginsburg, con las palabras “Brindemos por la original”.

La estatua de la Niña sin miedo se instaló por primera vez en el Bajo Manhattan en el Día Internacional de la Mujer en 2017, frente a la icónica estatua del toro de Wall Street (eventualmente sería trasladada frente a la Bolsa de Nueva York). La escultura de bronce simboliza el compromiso de State Street Global Advisors de incluir más mujeres en los consejos de administración de las empresas. “Lo que esta chica representa es el presente, pero también el futuro”, compartió Stephen Tisdalle, director de marketing de State Street. “No está enfadada con el toro—se siente segura de sí misma, sabe de lo que es capaz y quiere que el toro tome nota”. Añadir el collar de encaje a la estatua es una manera de rendir homenaje a la vida y el legado de la jueza Ginsburg, y de destacar el tremendo trabajo que hizo para impulsar los derechos de la mujer.

