Fotógrafo demuestra que las aves se ven mucho más graciosas de frente

Un simple cambio de ángulo puede hacer que un retrato luzca completamente diferente, sobre todo cuando se trata de nuestros amigos emplumados. Estamos acostumbrados a ver pájaros fotografiados de perfil o de tres cuartos, donde destacan sus gloriosos picos. Pero, como muestra el fotógrafo Ruurd Jelle van der Leij en su serie Frontals, capturar a las aves desde una perspectiva recta altera significativamente su apariencia… y es probable que te haga reír.

Cuando se fotografía de frente, el pico de los pájaros se distorsiona. De repente, toda esa elegancia se desvanece (aunque sólo sea un poco). Los hocicos puntiagudos se inclinan hacia adelante, dándoles una expresión graciosa y totalmente confundida. Los resultados revelan más sobre sus personalidades a medida que experimentamos nuevas facetas de estas criaturas que aparentemente siempre tienen gracia.

Frontals es un proyecto en curso que ha abarcado una década. “La serie empezó básicamente cuando comencé mi carrera como fotógrafo de vida silvestre”, cuenta Van Der Leij a My Modern Met. “En las primeras fotos que tomé, me di cuenta directamente de que el ángulo frontal daba una perspectiva extraña de las aves. Después de darme cuenta de esto, empecé a centrarme más en ello”. Desde entonces ha reunido suficientes fotografías de este tipo como para llenar un libro, y no tiene previsto parar ahora.

Entonces, ¿tiene Van Der Leij alguna favorita entre todas las imágenes de aves que ha tomado? Resulta que sí. “Personalmente, el avetoro común es mi favorito”, admite. “También es una de mis aves favoritas. Son difíciles de ver debido a su camuflaje y ahí es donde el ángulo frontal resulta útil”.

El fotógrafo Ruurd Jelle van der Leij captura el lado más gracioso de las aves en su serie Frontal, donde las retrata desde un ángulo frontal.

Ruurd Jelle van der Leij: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Ruurd Jelle van der Leij para reproducir estas imágenes.

