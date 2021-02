Estos retratos revelan quiénes están detrás de los peculiares récords mundiales Guinness

A menudo escuchamos sobre nuevos récords mundiales en las noticias, pero rara vez podemos ver el rostro detrás del logro. Así, estas personas solo se convierten en un dato curioso más. Por ello, el fotógrafo Ryan Schude decidió tomar una serie sus retratos de los poseedores de los récords mundiales Guinness (de 2007 a 2017) para darnos una idea de quiénes son estas personas (y animales) tan especiales.

Muchos de los retratos de Shude evocan un sentimiento de algo exagerado que, conceptualmente, combina con el poseedor del récord y su título. Después de todo, estas personas han alcanzado algo gigantesco, por lo que tiene sentido que la composición tenga elementos extravagantes. Por ejemplo, Darlene Flynn, quien llegó al libro Guinness de récords mundiales por su enorme colección de objetos relacionados con el calzado, está prácticamente escondida detrás de sus tacones, botas y muebles con forma de zapato. Otras imágenes no son tan cargadas, pero eso es porque la hazaña ya es inmensa visualmente; el gigantesco aro hula hula de Getti Kehayova, que abarca gran parte de la foto, es una muestra de esto.

Capturar cada retrato fue una experiencia única, pero un personaje en particular destacó para el fotógrafo. “El récord mundial de Barrington Irving (alcanzado en 2007, y que ha sido roto desde entonces) de convertirse en la persona de color más joven y el primer jamaicano en dar la vuelta al mundo en un vuelo en solitario me dejó una gran impresión”, Shude le dice a My Modern Met.

“Fue asombroso escuchar de primera mano sobre la excelencia física y mental requeridas para hacer este viaje. En muchos casos, su vida estuvo en peligro y lograr esto en un momento (tenía 24 años) en el que la mayoría de nosotros está empezando a descubrir qué hacer con nuestras vidas es increíble. Irving continúa dirigiendo una escuela de vuelo sin fines de lucro para pilotos jóvenes pertenecientes a minorías llamada Experience Aviation”.

Sigue leyendo para conocer los rostros detrás de los récords mundiales Guinness. Si quieres ver más del trabajo de Schude, echa un vistazo a su libro, Schude.

El fotógrafo Ryan Schude nos presenta a los rostros detrás de los récords mundiales Guinness.

My Modern Met obtuvo permiso de Ryan Schude para reproducir estas imágenes.

