Coloridas ilustraciones digitales celebran la belleza negra a flor de piel

Shae, la ilustradora residente en Atlanta que está detrás de She Is This, es una artista negra que busca empoderar a las mujeres de color a través de sus coloridas ilustraciones digitales. Celebrando la belleza de la piel en todos los tonos de marrón y el cabello de todos los colores y texturas, sus ilustraciones retratan a niñas y mujeres negras con diferentes peinados y atuendos que expresan quiénes son. Suelen tener los ojos cerrados, como si estuvieran en paz, dejando de lado toda la negatividad que el mundo puede arrojarles.

En una serie, coloridos ramos de flores se salen de la página en composiciones exuberantes y hermosas. Las estilizadas flores envuelven a cada mujer, surgiendo a veces de los lugares menos esperados. Símbolo de crecimiento y belleza, las flores son un reflejo externo del paisaje interior que puede florecer dentro de nosotros cuando abrazamos lo que somos y nos enfrentamos al mundo sin complejos.

“Empecé She Is This como una forma de inspirar a las mujeres de color y más allá—tanto jóvenes como mayores—no solo a aceptar su color piel, sino a celebrarla y todo lo que esto conlleva”, explica Shae. “Espero que puedas verte en una de mis ilustraciones y sepas que cada pedacito de ese tono de marrón es perfecto”.

Las vibrantes ilustraciones digitales de She Is This celebran la belleza de las mujeres negras, ¡y sus impresiones artísticas de verdad florecen!

El objetivo de esta artista negra es empoderar a las mujeres de color, animándolas a aceptar y celebrar su piel.

