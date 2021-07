Coloridos retratos celebran la diversidad con líneas minimalistas y formas geométricas

El artista brasileño Luciano Cian, quien ha trabajado en el mundo del arte y el diseño por más de tres décadas, ha desarrollado un estilo atrevido y lleno de color, a la vez único y sorprendente por su simplicidad. Sus obras gráficas presentan principalmente de figuras femeninas anónimas hechas de líneas limpias y minimalistas que parecen saltar de la página, y a menudo son acentuadas con colores de fondo vivos. Las figuras en sí, generalmente delineadas como siluetas oscuras, cobran vida con formas geométricas de varios tonos vibrantes. ¿El hilo conductor detrás de su trabajo? Una celebración de la diversidad.

“Estoy buscando la perfección y la imperfección al mismo tiempo”, Cian le dice a My Modern Met. “Intento presentar los errores como aciertos y los aciertos como base para sostener los errores. Me inspira todo, pero sobre todo en forma humana. Me gusta ver a la gente mezclada: creencias, colores, etnias. Busco el límite entre los colores para aportar frescura visual. Y trato de unirlo todo con formas geométricas, con arquitectura. Es una forma de expresar la diversidad, creo”.

Cian, quien actualmente reside en Río de Janeiro, produce su arte geométrico minimalista principalmente en forma digital y reproduce cada pieza en series de edición limitada como impresiones de arte giclée de alta calidad, las cuales son firmadas a mano por el propio artista. Además de su trabajo digital, algunas de sus piezas también incorporan pintura acrílica y collage. Para conocer más sobre Luciano Cian o descubrir cómo comprar uno de sus increíbles retratos, visita el sitio web del artista o síguelo en Instagram.

El artista brasileño Luciano Cian crea retratos minimalistas que saltan de la página por su vibrante paleta de colores y sus formas geométricas.

Sus obras gráficas presentan principalmente retratos de figuras femeninas anónimas.

Cada pieza es única es una celebración de la diversidad a través de la unificación de línea, color y forma.

My Modern Met obtuvo permiso de Luciano Cian para reproducir estas imágenes.

