El veterano de la Segunda Guerra Mundial Sir Tom Moore—el hombre de 100 años que se hizo famoso por recaudar casi 33 millones de libras para el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido—falleció a causa de una neumonía y por complicaciones del COVID-19. “Aunque estuvo en muchos corazones durante poco tiempo, fue un padre y un abuelo increíble, y seguirá vivo en nuestros corazones para siempre”, dijeron las hijas de Sir Moore, Hannah Ingram-Moore y Lucy Teixeira, en un comunicado.

Moore fue internado en el hospital el 31 de enero por dificultades para respirar debido a una neumonía, tiempo durante el cual también dio positivo a COVID-19. La medicación contra la neumonía que estaba tomando le impidió recibir la vacuna contra el COVID-19. Sir Moore estaba rodeado de su familia cuando falleció el martes 2 de febrero.

El capitán formó parte del Regimiento del Duque de Wellington (8DWR) al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue enviado a la India y luchó en la campaña de Arakán. La primavera pasada recibió el reconocimiento mundial cuando prometió dar 100 vueltas al jardín de su casa antes de cumplir 100 años para ayudar a recaudar fondos para el NHS, que estaba desbordado por la pandemia. Los inspiradores esfuerzos de Sir Moore captaron los corazones de todo el Reino Unido, y rápidamente superó su objetivo inicial de 1,000 libras por miles, y luego por millones de libras. Explicó que el NHS lo había ayudado mucho con sus problemas de salud a lo largo de los años, por lo que estaba deseando devolverles el favor.

Los esfuerzos de Sir Moore se vieron rápidamente recompensados, ya que el pueblo británico creó una petición en línea con más de un millón de firmas solicitando que el capitán recibiera el título de caballero. Y en julio de 2020, el veterano fue condecorado con el título de Sir por la Reina Isabel II en el Castillo de Windsor. “Estoy absolutamente emocionado”, dijo el año pasado. “Es una condecoración tan alta y además recibirla de manos de Su Majestad—¿qué más se puede desear? Ha sido un día absolutamente magnífico para mí”.

Aunque este hombre inspirador ha fallecido, su familia sigue recaudando fondos para el NHS a través de la organización benéfica de Sir Moore, la Captain Tom Foundation.

Sir Tom Moore, el veterano que recaudó casi 33 millones de libras para el NHS el año pasado, ha fallecido tras haber sido internado con neumonía y COVID-19.

Su familia emitió un comunicado en la cuenta de Twitter de Sir Moore cuando el capitán fue ingresado en el hospital.

La gente de todo el Reino Unido está expresando su amor y admiración por Sir Moore.

RIP to Captain Sir Tom Moore Having raised almost £33m for our NHS, he will be remembered for being a truly exceptional man, in a truly difficult time.#Hero #ClapForTom pic.twitter.com/NgebTdZWdS — Your World Healthcare (@YourWorldUK) February 2, 2021

IWM are saddened to hear of the passing of Captain Sir Tom Moore. Captain Tom represented hope in a time of adversity and he will be remembered for his fundraising work for the NHS and his ability to lift spirits when the world needed it most. pic.twitter.com/43hjkYVKIx — Imperial War Museums (@I_W_M) February 2, 2021

It was an absolute honour to have interviewed Captain Tom @trtworld RIP you will always be my hero. 🙏💐 #RIPCaptainTom #ClapForTom pic.twitter.com/J4G96g9g6X — Maria Ramos (@MariaRamosUK) February 2, 2021

