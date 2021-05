Fotos de antes y después muestran lo mucho que una sonrisa puede cambiar a una persona [Entrevista]

Mientras paseaba por las calles de Bikaner, India, en 2013, el fotógrafo australiano Jay Weinstein se encontró con un hombre parado junto a unas motos. Al principio, Weinstein dudó en acercarse al interesante desconocido. Entonces el hombre le gritó: “¡Tómame una foto a mí también!”. Weinstein respondió con el simple imperativo: “¡Sonríe!”. Con este alegre encuentro fortuito nació la serie so i asked them to smile (“Así que les pedí que sonrieran”). Durante los últimos ocho años, Weinstein ha viajado por todo el mundo con la misión de recopilar imágenes de desconocidos, antes y después de que sonrían.

Weinstein ha vivido en la India durante gran parte de su vida, así que era natural que su serie comenzara con una imagen de allí. Desde la primera sonrisa, se dio cuenta de que todo, desde la postura del sujeto hasta el brillo de sus ojos, cambiaba en cuanto sonreían. en 2016, Weinstein explicó a My Modern Met que busca algo bello en el interior y el exterior de sus sujetos, que son todos desconocidos cuando los fotografía. Sobre su serie, dice: “Ese es el propósito del arte: ver el mundo de forma diferente. También me esfuerzo por crear imágenes auténticas, positivas y dignas. Lo último que querría es que mis sujetos se arrepintieran de sonreír para el desconocido de la cámara”.

Desde 2015, Weinstein es un viajero profesional. Dirige tours fotográficos llamados A Wanderer's Eye y otros eventos en la India, y su serie So i asked them to smile ha sido expuesta en Bombay. Su continua búsqueda de sonrisas en todo el mundo un intento de unidad y una celebración de las diferencias que hacen del mundo un lugar tan vivo y fascinante. Para seguir sus viajes con la cámara y obtener tu dosis diaria de sonrisas, sigue el Instagram de so i asked them to smile.

My Modern Met tuvo la oportunidad de charlas con Jay para saber más sobre la evolución de su inspiradora serie. Lee nuestra entrevista exclusiva a continuación.

Empezaste so i asked them to smile (SIATS) gracias a un encuentro fortuito con un sujeto en la calle. ¿Las fotos siguen siendo casualidades?

Los retratos de so i asked them to smile son de personas que no conocía antes de tomar la foto. Fuera de algunas excepciones, cada uno es el resultado de enfrentar mis miedos y de acercarme a un completo desconocido.

¿Qué tan largos son tus encuentros fotográficos?

Algunas personas se quedaron a charlar conmigo, pero la mayoría estaban de camino a otro lugar y nuestro tiempo juntos duró solo unos minutos. Intento acercarme, presentar a SIATS, fotografiar y luego mostrar a los sujetos las imágenes resultantes en la pantalla de mi cámara. La mayor parte de las veces estoy encantado de pasar todo el tiempo que quieran, responder a cualquier pregunta que tengan o incluso borrar las imágenes que no les gusten. Soy muy consciente de mi intención de que se sientan tan parte de SIATS como sea posible. Quiero que se sientan partícipes.

Sin embargo, este proyecto es también una exploración de mis/nuestras suposiciones sobre los desconocidos. En la mayoría de las calles por las que he caminado, y especialmente en mi hogar desde hace 25 años, la India, estoy rodeado de un elenco de personas que cambia constantemente y que nunca conocería. Así que, en cierto modo, y específicamente para este proyecto, también me alegro de que sigan siendo extraños para mí. Un día, me encantaría volver a los lugares que visité, encontrar a las personas que participaron en el proyecto y conocer a la persona que hay detrás de la sonrisa. Tal vez podría ser en forma de una serie del tipo de viajes por la India… ya veremos qué pasa con el mundo.

SIATS trasciende las fronteras de género, clase, raza y nacionalidad. Sin embargo, las distintas culturas pueden tener percepciones diferentes de las señales no verbales, como la sonrisa. ¿Qué diferencias culturales has observado en tu búsqueda de sonrisas?

En mis viajes, he observado muchas más similitudes que diferencias en lo que respecta a las personas, en general, y a las sonrisas, en particular. La gente parece tener los mismos miedos, esperanzas, sueños y amor por sus hijos. Mi sonrisa obtuvo una reacción similar en cada comunidad que visité, al igual que las sonrisas que me dieron de regreso. Para ser honesto, las diferencias que presencié estaban principalmente en su relación con la cámara que sostenía. En Fort Kochi (India), la gente sonreía mientras hablaba conmigo, accedía a formar parte del proyecto y luego, cuando levantaba la cámara, la sonrisa desaparecía… hasta que volvía a bajar la cámara.

(continuación) En Pekín, me llamó la atención que los jóvenes se sintieran tan cómodos al ser fotografiados que a menudo esbozaban una amplia sonrisa y la acentuaban con una pose exageradamente juguetona. En las aldeas rurales chinas que visité, los ancianos no estaban dispuestos a ser fotografiados hasta que no se miraban en un espejo para asegurarse de que su aspecto era el adecuado; mientras que en las aldeas rurales indias, mis sujetos posaban bulliciosamente al instante, independientemente de su aspecto externo. En Bengala, me di cuenta de que la gente sonreía y luego se tapaba los dientes con la mano mientras era fotografiada. Perdí la cuenta del número de personas, en la India, que se acercaron a mí para ser fotografiadas y luego se fueron sonriendo sin necesidad de ver las imágenes resultantes.

Lo que me sorprendió constantemente fue lo parecidos y cariñosos que somos, mucho más de lo que se nos dice constantemente. La sonrisa se ha convertido en un símbolo profundo de nuestra unidad. Es un superpoder que todos tenemos, aunque a veces sea mejor ocultarlo. Salta sistemáticamente a través de las diferencias externas armada con el suave poder de establecer un sentimiento de conexión… en segundos. He visto que esto ocurre una y otra vez. Por eso creo que nuestras soluciones globales a largo plazo solo pueden construirse sobre el reconocimiento de nuestra unidad compartida. Mi esperanza es que SIATS pueda contribuir al recordarnos y reforzar estos fundamentos amorosos. Las respuestas que he recibido de seres humanos de todo el mundo, en más países de los que puedo nombrar, parecen sugerir que hay muchos otros que sienten lo mismo.

En general, tu fotografía se centra en ver el mundo de forma diferente, concretamente a través de “la mirada de un errante”. En esta época de viajes limitados, ¿cómo animarías a los fotógrafos a conseguir esta perspectiva en sus ciudades y zonas locales?

La pandemia ha afectado a la gente de forma diferente, dependiendo de muchos factores. Actualmente me encuentro en las afueras de Perth, Australia. No me siento en absoluto capacitado para dar ningún consejo a quienes viven realidades mucho más duras en todo el mundo. Preferiría escuchar lo que tienen que compartir conmigo sobre este tema.

Estuvimos, y eventualmente estaremos, rodeados de gente que no conocemos. La fotografía es una herramienta maravillosa para reducir esa distancia, y a veces obtenemos grandes imágenes. Mirar a través del objetivo me ha ayudado a sentir empatía y comprensión incluso hacia aquellos con los que no estoy de acuerdo. Ha suscitado conversaciones que normalmente no tendría, con personas que se ven, suenan y viven una vida completamente diferente a la mía. Me siento honrado por lo mucho que le debo a esta pequeña y mágica máquina de ver.

La exhibición de so i asked them to smile ha estado viajando desde 2017. ¿Qué podemos esperar en 2021 y más allá?

Aunque este proyecto se experimenta mejor en un espacio tranquilo y reflexivo como una exposición, hasta ahora solo he conseguido hacer dos, ambas en Bombay. Me gustaría llevar la exposición a otras partes del mundo. Creo que nunca había sido tan necesario. Todavía estoy desarrollando un modelo que permita el nivel de compromiso económico y de tiempo requerido, ya que mi sueño es eventualmente añadir al menos una imagen de cada país de la Tierra.

(continuación) Mientras tanto, estoy imaginando nuevas formas de compartir lo que estoy aprendiendo y también la experiencia de desafiar suposiciones, acercarse a extraños, iniciar conversaciones y escuchar otras perspectivas. Estoy desarrollando un taller corporativo basado en el proyecto, algunas activaciones de SIATS, y tal vez un libro de SIATS. Espero que estas y otras ideas puedan ayudar a recaudar fondos para mantener el proyecto, multiplicar su impacto positivo y ayudar a algunas de las comunidades locales que visito. Lo que más me entusiasma es la idea de la exposición itinerante de SIATS en la India. Creo que sería fascinante encontrar a los desconocidos que fotografié y escuchar por fin sus historias. ¡Habrá que ver cómo es el mundo futuro postpandémico!

También me gustaría darles las gracias a todos en My Modern Met por ser uno de los primeros sitios en hablar sobre so i asked them to smile, cuando apenas empecé a compartirlo en línea. Aprecio sus esfuerzos y su misión de celebrar la creatividad y promover una cultura positiva destacando los mejores lados de la humanidad.

Jay Weinstein: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Jay Weinstein para reproducir estas imágenes. Esta entrevista ha sido editada por cuestiones de extensión y claridad.